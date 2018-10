Sci alpino, Coppa del Mondo 2018-2019: previsioni meteo per i giganti di Soelden. Forti nevicate e vento, gare a rischio?

Nel weekend del 27-28 ottobre incomincerà la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino ma le previsioni meteo non sono molte confortanti. A Soelden, dove nel fine settimana sono previsti i tradizionali giganti di apertura della stagione, c’è attualmente poca neve e per i due giorni di gara si preannunciano delle condizioni non ottimali: sul ghiacciaio austriaco del Rettenbach, infatti, potrebbero arrivare pesanti nevicate e un forte vento nella giornata di sabato, la situazione dovrebbe migliorare soltanto nel pomeriggio della domenica, giorno in cui potrebbe farsi vivo il vento foehn.

Mancano ancora alcuni giorni all'evento, che ha avuto il disco verde dalla Fis la scorsa settimana, si mantiene un velato ottimismo ma il rischio di un fine settimana complicato sembra essere concreto. Ricordiamo però che, a differenza di quanto accadeva in passato, i due giganti d'apertura potranno essere recuperata in un'altra data nel corso della stagione.













Foto: cristiano barni Shutterstock.com