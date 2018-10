Sci alpino, Coppa del Mondo 2018-2019: l’ultima stagione di Lindsey Vonn. Assalto al record di vittorie di Ingemar Stenmark

Cosa si fa dopo aver vinto tre medaglie alle Olimpiadi, 7 ai Mondiali, 4 Coppe del Mondo generali, 8 Coppe del Mondo di discesa libera, 5 Coppe del Mondo di supergigante, 3 di combinata ed aver totalizzato la bellezza di 137 podi? Semplice, si punta alla leggenda, ovvero al numero di vittorie di “Sua Maestà” Ingemar Stenmark. Questo proposito è ben chiaro nella mente di Lindsey Vonn che, a 34 anni suonati (li ha compiuti quatto giorni fa) vuole arrivare laddove nessuno si era mai osato spingere, agli 86 successi del fuoriclasse svedese.

Il campione nato a Storuman nel 1956, infatti, chiuse la sua carriera con 46 trionfi in slalom gigante e 40 nello speciale, dettando legge nello sci alpino per quasi 15 anni. Alla campionessa di Saint Paul, Minnesota, non rimane che questo traguardo per chiudere nel migliore dei modi con il “circo bianco”. La statunitense, infatti, è ferma a quota 82, e le manca davvero poco per compiere questo sorpasso che avrebbe dell’incredibile, se si pensa che non è stato realizzato (e nemmeno sfiorato da vicino) da gente del calibro di Hermann Maier, Alberto Tomba o Marc Girardelli (anche se Marcel Hirscher si è già portato in seconda posizione a quota 58).

I suoi numeri parlano di 43 vittorie in discesa libera (record assoluto) 28 in supergigante (record assoluto), 4 in slalom gigante, 2 nello speciale e anche 5 combinate. Sarebbero sufficienti queste cifre per essere assolutamente soddisfatti della propria carriera, ma Lindsey Vonn non è certo una che si accontenta, e tenterà la grande impresa. Tutto sommato 4 vittorie in una stagione non sono una cifra mostruosa, per cui l’obiettivo potrebbe essere raggiunto, mentre con una in più l’americana potrebbe posizionare il suo nome in vetta ad una graduatoria dove albergano solamente leggende. Tutto dipenderà da due aspetti: come si presenterà al via della stagione, sia a livello di condizione fisica, sia mentale; in secondo luogo sarà fondamentale, per la vincitrice della medaglia d’oro in discesa libera a Vancouver 2010, stare lontana dagli infortuni. Un aspetto con il quale, nelle ultime annate, ha dovuto convivere fin troppo.

Ingemar Stenmark, dunque, deve iniziare a tremare? Lo svedese, come ha spiegato nelle ultime interviste rilasciate, sembra tranquillamente “rassegnato” a cedere questo trono e, oggettivamente, se non toccherà a Lindsey Vonn, saranno Marcel Hirscher o Mikela Shiffrin (che dalla loro hanno anche l’età) a raggiungere il suo record. Sarà solamente questione di tempo, dunque, e il primato che sembrava impossibile far vacillare, verrà abbattuto. Se sarà la statunitense a riuscirsi per prima, sarà il degno coronamento di una carriera strepitosa, impareggiabile, ricca di successi, alla quale manca solamente la classica ciliegina sulla torta per poter dire la parola “fine” nel migliore dei modi.

Foto: Pier Colombo