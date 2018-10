Sci alpino, Coppa del Mondo 2018-2019: come vederla in tv. Gli appuntamenti su Rai ed Eurosport

Scatta questo fine settimana la Coppa del Mondo 2018-2019 di sci alpino. A Soelden ci sarà il classico antipasto stagionale, con due giganti (femminile e maschile) sul Rettenbach. Una prima ormai storica e che poi vedrà una pausa di circa un mese con le gare che riprenderanno a Levi questa volta con uno slalom. Successivamente sarà il momento delle gare americane e poi si tornerà in Europa tra Dicembre e Gennaio con le grandi classiche del Circo Bianco.

Coppa del Mondo che subirà uno stop nelle prime settimane di Febbraio, quando si terranno i Campionati del Mondo ad Are. Subito dopo la rassegna iridata ci sarà poco più di un mese di gare, con la chiusura con le finali di stagione a Soldeu tra l’11 e il 17 Marzo.

La copertura televisiva è come sempre eccezionale per la Coppa del Mondo di sci alpino. Sia Rai Sport che Eurosport trasmetteranno tutte le gare ed inoltre è possibile vederle in streaming tramite i servizi di Rai Play, Eurosport Player e SkyGo.

OA Sport, inoltre, seguirà nel dettaglio tutta la stagione con le consuete dirette scritte e poi articoli di cronaca e approfondimento per non farvi perdere nulla delle gare di Coppa del Mondo.

DOVE GUARDARE LA COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO

Diretta Televisiva

Rai Sport HD

Eurosport HD

Diretta Streaming

Rai Play

Eurosport Player

SkyGo













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

foto Cristiano Barni/Shutterstock