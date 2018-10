Rugby, Top12 2018-2019: Petrarca in vetta, cadono Valorugby Emilia e Calvisano

Si è appena conclusa la quarta giornata del Top 12 di rugby: i campioni d’Italia del Petrarca battono Verona per 18-7 e vanno in testa alla classifica approfittando dello stop interno del Valorugby Emilia, sconfitto 16-19 da Rovigo. Cade ancora Calvisano: al termine di una partita tiratissima le Fiamme Oro passano in trasferta per 7-8, mentre Mogliano strapazza 26-3 Viadana. Lazio vittoriosa per 13-5 tra le mura amiche contro San Donà, infine I Medicei battono 16-3 Valsugana.

Risultati quarta giornata

Lazio-San Donà 13-5

Petrarca-Verona Rugby 18-7

Mogliano-Viadana 26-3

Valorugby Emilia-Rovigo 16-19

I Medicei-Valsugana 16-3

Calvisano-Fiamme Oro 7-8

Classifica dopo la quarta giornata

1 Petrarca 17

2 Valorugby Emilia 15

3 Fiamme Oro 14

4 Rovigo 13

5 Calvisano 12

6 Mogliano 9

7 Lazio 9

8 San Donà 8

9 Viadana 7

10 I Medicei 6

11 Verona 5

12 Valsugana 1













Foto: Ettore Griffoni

roberto.santangelo@oasport.it