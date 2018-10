Rugby, Top12 2018-2019: la quarta giornata. Valorugby Emilia per tenere la vetta, Calvisano per ripartire

Domani andrà in scena la quarta giornata del Top 12 di rugby: la capolista Valorugby Emilia è chiamata a confermarsi contro il Rovigo, mentre il Petrarca, attardato di una lunghezza, punta sul turno interno contro Verona per ricucire lo strappo. Calvisano deve ripartire dopo l’ultima sconfitta, ma riceverà un cliente ostico come le Fiamme Oro.

Nelle altre sfide di giornata la Lazio affronterà il San Donà, ringalluzzito proprio dal successo su Calvisano nell’ultima uscita, mentre I Medicei ospiteranno il Valsugana, infine si preannuncia molto interessante il confronto tra Mogliano e Viadana, con le due formazioni separate da due lunghezze in classifica.

Di seguito i XV ufficiali delle sei sfide, tutte in programma domani, sabato 6 ottobre 2018, con inizio alle ore 16.00.

Lazio-San Donà

Lazio: Bonifazi; Bonavolontà F, Borzone, Vella; Di Giulio; Ceballos, Bonavolontà D.; Bruno; Filippucci (cap), Pagotto; Duca, Ocampo; Forgini, Baruffaldi, Cafaro. A disposizione: Amendola, Corcos, Bolzoni, Giancarlini, Blessano, Brui, Lo Sasso, Santoro.

Lafert San Donà: Owen; Biasuzzi, Iovu, Bertetti, Falsaperla; Reeves, Petrozzi; Derbyshire (cap.), Nicotera, Bacchin G; Sutto, Stander; Ros, Dal Sie, Ceccato. A disposizione: Vian, Jack, Pasqual, Riedo, Zuliani, Thwala, Bacchin E, Balzi.

Petrarca-Verona

Petrarca: Ragusi; Favaro, Riera, Bettin, Capraro; Benettin, Su’a; Trotta, Manni, Conforti; Ortega, Cannone; Rossetto, Cugini, Borean. A disposizione: Braggiè, Marchetto, Scarsini, Gerosa, Grigolon, Cortellazzo, Zini, De Masi.

Verona: Mortali; Buondonno, Pavan, Quintieri, Conor; McKinney, Soffiato; Zanini, Artuso, Salvetti (cap); Groenewald, Montauriol; Cittadini, Delfino, Furia. A disposizione: Silvestri, Lastra Masotti, D’Agostino, Signore, Zago, Di Tota, Zanon, Cruciani.

Mogliano-Viadana

Mogliano: Da Re; Pavan, Scagnolari, Zanatta, Guarducci; Jackman, Gubana; Bocchi, Corazzi (Cap.), Finotto; Baldino, Caila; Michelini, Ferraro, Buonfiglio. A disposizione: Di Roberto, Ceccato E., Cincotto, Vizzotto, Toai Key, Fabi, D’Anna, Gallimberti.

Viadana 1970: Apperley; Amadasi, Bronzini, Pavan, Spinelli; Ormson (cap.), Gregorio; Denti And., Moreschi, Wagenpfiel; Guillemain, Gelati; Brandolini, Silva, Balboni. A disposizione: Ribaldi, Breglia, Novindi, Ghigo, Anello, Bacchi, Di Marco, Tizzi.

Valorugby Emilia-Rovigo

Valorugby Emilia: Ngaulafe; Costella, Paletta, Farolini (Cap), Gennari; Rodriguez, Fontana; Amenta, Rimpelli, Mordacci; Du Preez, Balsemin; Du Plessis, Manghi, Muccignat. A disposizione: Quaranta, Gatti, Bordonaro, Dell’Acqua, Favaro, Messori, Fusco, Colli.

Rovigo: Barion; Visentin, Majstorovic, Van Niekerk, Odiete; Mantelli, Chillon; Ferro (cap.), Lubian, Vian; Canali, Cicchinelli; Pavesi, Cadorini, Brugnara. A disposizione: Momberg, Rossi, D’Amico, Nibert, Venco, Piva, Borin, Halvorsen.

I Medicei-Valsugana

I Medicei: Biffi; McCann, Rodwell, Cerioni, Cornelli; Newton, Rorato; Cosi, Boccardo, Minto; Maran (cap.), Grobler; Battisti, Giovanchelli, De Marchi. A disposizione: Schiavon, Broglia, Romano, Cacciagrano, Chianucci, Esteki, Lupini, Lubian.

Valsugana: Rossi; Lisciani, Dell’Antonio, Beraldin (cap), Rigutti; Roden, Scapin; Maso, Caldon, Baldelli; Albertario, Scapin M.; Swanepoel, Shipp, Barducci. A disposizione: Trevisan, Michielotto, Cesaro, Turcato, Sturaro, Tomaselli, Gritti, Sartor.

Calvisano-Fiamme Oro

Calvisano: Van Zyl; Bruno, De Santis, Mazza, Garrido-Panceyra; Pescetto, Semenzato; Vunisa, Archetti (cap), Zdrilich, Van Vuren, Andreotti, Leso, Morelli, Fischetti. A disposizione: Luccardi, Ferrari, Biancotti, Zanetti, Koffi, Martani, Casilio, Balocchi.

Fiamme Oro: Biondelli; D'Onofrio G., Gabbianelli, Forcucci, Bacchetti; Ambrosini, Marinaro; De Marchi, Bianchi, Favaro; Caffini (cap.), D'Onofrio U.; Nocera, Moriconi, Zago. A disposizione: Kudin, Iovenitti, Vannozzi, Fragnito, Asoli, Parisotto, Massaro, Masato.













Foto: Ettore Griffoni

