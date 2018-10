Rugby, Ranking Mondiale (15 ottobre 2018): la classifica aggiornata. Uomini al 14° posto, donne settime

La finestra autunnale dei Test Match internazionali di rugby è sempre più vicina: tra fine ottobre e novembre anche il ranking mondiale della palla ovale subirà cambiamenti più o meno importanti. Anche l’Italia sarà impegnata, sia con la nazionale maschile che con quella femminile, in diversi incontri nel mese di novembre.

L’Italia maschile affronterà nell’ordine Irlanda (in campo neutro), Georgia, Australia e Nuova Zelanda (in casa): in chiave ranking sarà pesantissima la gara di Firenze contro i georgiani. Bisogna vincere per scavalcarli, altrimenti rischiamo di allontanarci davvero troppo dalla top 10 mondiale.

Ranking maschile (Top 15)

1 Nuova Zelanda 92.96

2 Irlanda 90.12

3 Galles 85.94

4 Inghilterra 85.68

5 Sudafrica 83.52

6 Scozia 83.02

7 Australia 82.86

8 Francia 79.10

9 Argentina 78.01

10 Fiji 76.54

11 Giappone 75.24

12 Tonga 73.84

13 Georgia 73.13

14 Italia 72.56

15 USA 71.66

Discorso diverso per le donne: i due test interni contro Scozia e Sudafrica vanno entrambi vinti. Al femminile infatti questi due Paesi sono alle nostre spalle e, giocando in casa, una sconfitta sarebbe pesantissima in termini di punti in classifica: le azzurre devono difendere la settima piazza.

Ranking femminile (Top 15)

1 Nuova Zelanda 95.66

2 Inghilterra 91.43

3 Francia 88.50

4 Canada 86.31

5 USA 79.41

6 Australia 78.68

7 Italia 74.85

8 Irlanda 73.19

9 Galles 72.91

10 Spagna 72.50

11 Scozia 70.25

12 Samoa 68.72

13 Sudafrica 68.51

14 Olanda 64.21

15 Portogallo 64.00













Foto: Lorenzo Di Cola

