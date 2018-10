Rugby, Pro14 2018-2019: Zebre-Edimburgo 34-16. Grande ripresa e bonus offensivo all’ultimo respiro

Gara dai due volti quella di questa sera a Parma, ma le Zebre, grazie ad una ripresa praticamente perfetta, schiantano Edimburgo vincendo per 34-16 nella settima giornata del Pro14 di rugby e conquistano cinque punti, ottenendo il bonus offensivo grazie ad una meta siglata nell’ultimo minuto di gioco.

Nel primo tempo gli scozzesi dominano in lungo e in largo: al 7′ Hickey porta in vantaggio gli ospiti dalla piazzola, poi al 21′ Graham schiaccia in meta, Hickey trasforma e lo score va sullo 0-10. Il piazzato di Schoeman al 28′ fa allungare ancora gli scozzesi, ma al 39′ Canna fissa il punteggio sul 3-13 con cui si va al riposo.

Nella ripresa le Zebre si trasformano: al 42′ Sisi va in meta e Canna trasforma. Hickey al 46′ con un piazzato prova a respingere la rimonta dei padroni di casa, ma Canna al 50′ sempre dalla piazzola riporta i bianconeri a -3 sul 13-16. La furia delle Zebre però è inarrestabile: al 55′ Di Giulio firma il sorpasso con una meta e Canna trasforma per il 20-16. Bisogna attendere il 73′ però per mettersi al sicuro oltre il break: Canna va in meta e trasforma per il 27-16. I padroni di casa continuano a spingere e proprio all’80’ Castello schiaccia in meta per il bonus offensivo: Canna trasforma per il 34-16 finale.













Foto: Ettore Griffoni / Live Photo Sport

roberto.santangelo@oasport.it