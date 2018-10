Rugby, l’Italia verso i Test Match: azzurri in raduno a Verona, tutti i convocati. Violi infortunato

L’Italia ha incominciato a Verona il raduno in preparazione ai Test Match. Gli azzurri partiranno domenica 28 ottobre per Chicago (USA) dove sabato 3 novembre affronterà l’Irlanda in un incontro amichevole. A seguire i tre Test Match veri e propri contro Georgia (sabato 10 novembre a Firenze), Australia (sabato 17 novembre a Padova) e Nuova Zelanda (sabato 24 novembre a Roma).

Sarà assente il mediano di mischia Marcello Violi che si è infortunato sabato a una spalla, il numero 9 è un pupillo di Conor O’Shea che per il momento non ha chiamato sostituti visto che il ruolo è coperto da Tito Tebaldi e Guglielmo Palazzani. Di seguito gli azzurri convocati per il raduno:

Piloni

Simone FERRARI (Benetton Rugby, 14 caps)

Andrea LOVOTTI (Zebre Rugby Club, 27 caps)*

Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 9 caps)

Nicola QUAGLIO (Benetton Rugby, 7 caps)*

Cherif TRAORE (Benetton Rugby, 1 cap)*

Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 1 cap)*

Tallonatori

Luca BIGI (Benetton Rugby, 11 caps)

Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 6 caps)

Leonardo GHIRALDINI (Stade Toulousian, 96 caps)

Seconde Linee

George BIAGI (Zebre Rugby Club, 22 caps)

Dean BUDD (Benetton Rugby, 13 caps)

Marco FUSER (Benetton Rugby, 29 caps)*

Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 2 caps)*

Federico RUZZA (Benetton Rugby, 6 caps)*

Alessandro ZANNI (Benetton Rugby, 106 caps)

Flanker/n.8

Renato GIAMMARIOLI (Zebre Rugby Club, 2 caps)*

Johan MEYER (Zebre Rugby Club, esordiente)

Sebastian NEGRI (Benetton Rugby, 9 caps)

Sergio PARISSE (Stade Francais Paris, 134 caps) – capitano

Jake POLLEDRI (Gloucester Rugby, 3 caps)

Abraham Jurgens STEYN (Benetton Rugby, 21 caps)

Jimmy TUIVAITI (Zebre Rugby Club, esordiente)

Mediani di Mischia

Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 24 caps)

Tito TEBALDI (Benetton Rugby, 13 caps)

Mediani di Apertura

Tommaso ALLAN (Benetton Rugby, 40 caps)

Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 29 caps)

Ian MCKINLEY (Benetton Rugby, 3 caps)

Centri

Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 10 caps)

Michele CAMPAGNARO (Exeter Chiefs, 34 caps)*

Tommaso CASTELLO (Zebre Rugby Club, 12 caps)

Luca MORISI (Benetton Rugby, 16 caps)*

Ali/Estremi

Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 14 caps)*

Tommaso BENVENUTI (Benetton Rugby, 52 caps)*

Jayden HAYWARD (Benetton Rugby, 10 caps)

Edoardo PADOVANI (Zebre Rugby Club, 14 caps)*

Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 2 caps)*













Foto: Live Photo Sport