Rugby, Italia in raduno in vista del Test Match con l’Irlanda. Il CT Conor O’Shea: “Sfida molto difficile”

Questa mattina è iniziato a Londra il raduno della Nazionale Italiana di rugby in vista del Test Match con l’Irlanda, che si svolgerà a Chicago (Stati Uniti) sabato 3 novembre (Clicca qui per il programma della partita). La prima gara della serie di Test Match autunnali darà subito delle indicazioni importanti agli azzurri, visto che di fronte si troveranno un avversario di grande livello, capace di vincere l’ultimo Sei Nazioni.

Il CT dell’Italia Conor O’Shea, attraverso la federazione, ha così presentato la partita: “Abbiamo una sfida molto difficile contro l’Irlanda, che nel passato ci ha creato problemi in un match dove non abbiamo gestito al meglio i momenti chiave. Noi daremo il 100% in campo. Siamo ambiziosi e vogliamo mostrare il nostro gioco. Sarà importante essere performanti sul piano fisico”. Di seguito i quindici giocatori scelti da O’Shea per questa sfida.

Gli azzurri per il Test Match con l’Irlanda

15 Luca SPERANDIO (Benetton Rugby, 2 caps)*

14 Mattia BELLINI (Zebre Rugby Club, 14 caps)*

13 Michele CAMPAGNARO (Exeter Chiefs, 34 caps)* – capitano

12 Luca MORISI (Benetton Rugby, 16 caps)*

11 Giulio BISEGNI (Zebre Rugby Club, 10 caps)

10 Carlo CANNA (Zebre Rugby Club, 29 caps)

9 Tito TEBALDI (Benetton Rugby, 25 caps)

8 Renato GIAMMARIOLI (Zebre Rugby Club, 2 caps)*

7 Abraham STEYN (Benetton Rugby, 21 caps)

6 Johan MEYER (Zebre Rugby Club, esordiente)

5 George Fabio BIAGI (Zebre Rugby Club, 22 caps)

4 Marco FUSER (Benetton Rugby, 29 caps)*

3 Tiziano PASQUALI (Benetton Rugby, 9 caps)

2 Luca BIGI (Benetton Rugby, 11 caps)

1 Nicola QUAGLIO (Benetton Rugby, 7 caps)*

a disposizione

16 Oliviero FABIANI (Zebre Rugby Club, 6 caps)

17 Cherif TRAORE’ (Benetton Rugby, 1 cap)*

18 Giosuè ZILOCCHI (Zebre Rugby Club, 2 caps)*

19 Marco LAZZARONI (Benetton Rugby, 2 caps)*

20 Federico RUZZA (Benetton Rugby, 6 caps)*

21 Jimmy TUIVAITI (Zebre Rugby Club, esordiente)

22 Guglielmo PALAZZANI (Zebre Rugby Club, 24 caps)

23 Ian MCKINLEY (Benetton Rugby, 3 caps)













