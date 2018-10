Rugby femminile, Test Match novembre 2018: le convocate dell’Italia per la sfida contro la Scozia

Non solo il rugby maschile sarà protagonista nella finestra autunnale di Test Match internazionali, ma anche la Nazionale femminile della palla ovale scenderà in campo per due sfide di prestigio contro Scozia e Sudafrica, formazioni che nel ranking mondiale sono alle nostre spalle.

Si inizia domenica 4 novembre alle ore 13.45 con la sfida alla formazione britannica, che si giocherà a Calvisano: il CT Andrea Di Giandomenico ha convocato 24 atlete, che saranno in ritiro già da mercoledì 31 a Montichiari. Tre le esordienti: Camilla Sarasso, Benedetta Mancini e Francesca Sberna.

Al sito federale Di Giandomenico ha dichiarato: “Continuiamo ad allargare la rosa della Nazionale partendo dall’indirizzo che ci siamo dati al termine della Coppa del Mondo. Sono tante le atlete che vediamo ogni domenica in campo approcciarsi in modo adeguato sia dal punto di vista atletico che mentale ed è giusto offrire loro l’opportunità di un’ulteriore crescita. Giocare due test match in autunno è un’opportunità importante per arrivare al 6 Nazioni preparati. In palio nel 2019 c’è anche la qualificazione ai prossimi Mondiali, sappiamo che ci aspetta un grande lavoro ma siamo concentrati ed entusiasti di farlo“.

Di seguito le 24 convocate dell’Italia per la sfida con la Scozia:

Ilaria ARRIGHETTI (STADE RANNAIS – FRA), Sara BARATTIN (ASD VILLORBA RUGBY), Melissa BETTONI (STADE RANNAIS – FRA), Jessica BUSATO (INIZIATIVE VILLORBA RUGBY), Micol CAVINA (INIZIATIVE VILLORBA RUGBY), Giordana DUCA (UNIONE RUGBY CAPITOLINA), Valeria FEDRIGHI (STADE TOULOUSAIN -FRANCIA), Giada FRANCO (RUGBY COLORNO), Manuela FURLAN (INIZIATIVE VILLORBA RUGBY), Lucia GAI (VALSUGANA RUGBY PADOVA), Gaia GIACOMOLI (RUGBY COLORNO), Elisa GIORDANO (VALSUGANA RUGBY PADOVA), Veronica MADIA (RUGBY COLORNO), Benedetta MANCINI (UNIONE RUGBY CAPITOLINA), Michela MERLO (RUGBY MANTOVA, tutorata Rugby Colorno), Aura MUZZO (INIZIATIVE VILLORBA RUGBY), Miriam PAGANI (RUGBY MONZA 1949), Valentina RUZZA (VALSUGANA RUGBY PADOVA), Camilla SARASSO (BIELLA RUGBY CLUB, tutorata CUS Torino), Francesca SBERNA (KAWASAKI MOTOR RUGBY CALVISANO, tutorata Rugby Colorno), Michela SILLARI (RUGBY COLORNO), Sofia STEFAN (VALSUGANA RUGBY PADOVA), Sara TOUNESI (RUGBY COLORNO), Silvia TURANI (RUGBY COLORNO).













Foto: Ettore Griffoni

roberto.santangelo@oasport.it