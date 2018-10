Rugby, Challenge Cup 2018-2019: le Zebre a caccia della rivincita con Bristol

Cambia la location, ma non l’avversario. Ad una settimana di distanza dalla sconfitta arrivata in terra britannica, tornano in campo le Zebre nella Challenge Cup di rugby 2018-2019 per riaffrontare nuovamente il Bristol, questa volta però tra le mura amiche: si gioca al Lanfranchi di Parma e si va a caccia ovviamente della rivincita dopo il 43-22 subito in Inghilterra. C’è da cambiare soprattutto la voglia di far bene sin dai primi minuti: un primo tempo da dimenticare infatti quello di sabato scorso, per poi trovare tre mete nella ripresa, che sono valse solo ad accorciare le distanze.

Si gioca i pezzi grossi coach Bradley che punta sull’esperienza e sulla voglia di rivalsa. L’obiettivo è sicuramente quello di far esultare il pubblico di casa con una vittoria. Lovotti, Chistolini e Fabiani in prima linea, Biagi e Sisi in seconda, Tuivaiti, Meyer e Giammarioli in terza. Tanti giocatori italiani che si ritroveranno in raduno con la nazionale tra qualche giorno agli ordini di Conor O’Shea. La mediana è ovviamente occupata da Canna e Violi, c’è Brummer da estremo.

La formazione delle Zebre:

15 Francois Brummer 14 Mattia Bellini 13 Giulio Bisegni 12 Tommaso Castello (c) 11 Gabriele di Giulio 10 Carlo Canna 9 Marcello Violi 8 Renato Giammarioli 7 Johan Meyer 6 Jimmy Tuivaiti 5 George Biagi 4 David Sisi 3 Dario Chistolini 2 Oliviero Fabiani 1 Andrea Lovotti

A disposizione: 16 Luhandre Luus 17 Daniele Rimpelli 18 Giosué Zilocchi 19 Leonard Krumov 20 Apisai Tauyavuca 21 Guglielmo Palazzani 22 Tommaso Boni 23 Paula Balekana













Foto: LPS/Ettore Griffoni