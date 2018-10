Rugby, Challenge Cup 2018-2019: arriva la rivincita, le Zebre battono Bristol allo scadere!

Tornano a vincere le Zebre: dopo ben quattro sconfitte consecutive al Lanfranchi di Parma la franchigia italiana torna al successo battendo nella rivincita di Challenge Cup 2018-2019 Bristol, che settimana scorsa si era imposto in casa per 43-22. Il risultato odierno è di 20-17 e arriva al termine dell’ennesimo match lottato che vede spuntarla i padroni di casa proprio allo scadere: c’è ancora la possibilità di giocarsi il passaggio del turno nella manifestazione continentale.

Grande spettacolo nel primo tempo: Pincus è il protagonista per la squadra inglese, con due mete (una al sedicesimo, una invece proprio prima del fischio di metà gara), ma i padroni di casa rispondono alla grande con Canna (34′) e Tuivaiti (40′). Canna al piede porta avanti le Zebre ad inizio secondo tempo, Sheedy però trova nuovamente il pari. Emozioni sul finale: uomo in meno per i padroni di casa con il giallo per Luus, Bristol non ne approfitta e, anzi, concede un piazzato che Canna non può sbagliare proprio allo scadere.

Zebre-Bristol 20-17

Zebre Rugby: 15 Francois Brummer, 14 Mattia Bellini, 13 Giulio Bisegni, 12 Tommaso Castello (c), 11 Gabriele di Giulio, 10 Carlo Canna, 9 Marcello Violi, 8 Renato Giammarioli, 7 Johan Meyer, 6 Jimmy Tuivaiti, 5 George Biagi, 4 David Sisi, 3 Dario Chistolini, 2 Oliviero Fabiani, 1 Andrea Lovotti

A disposizione: 16 Luhandre Luus, 17 Daniele Rimpelli, 18 Giosuè Zilocchi, 19 Leonard Krumov, 20 Apisai Tauyavuca, 21 Guglielmo Palazzani, 22 Tommaso Boni, 23 Paula Balekana

Marcatori Zebre Rugby

Mete: Canna (34), Tuivaiti (40)

Conversioni: (34, 40)

Punizioni: Canna (63, 80)

Bristol Bears: 15 Tom Pincus, 14 Ryan Edwards, 13 Piers O’Conor, 12 Sam Bedlow, 11 Alapati Leiua; 10 Callum Sheedy, 9 Harry Randall; 1 Jake Woolmore, 2 Shaun Malton, 3 Jake Armstrong, 4 Sam Jeffries, 5 Joe Batley, 6 Steven Luatua (cc), 7 Jake Heenan, 8 Jordan Crane (cc)

A disposizione: 16 Nick Fenton-Wells, 17 Yann Thomas, 18 John Afoa, 19 Nick Haining, 20 Sam Graham, 21 Andy Uren, 22 Tusi Pisi, 23 Charlie Powell

Marcatori Bristol Bears

Mete: Pincus (16, 40+4)

Conversioni: Sheedy (16, 40+4)

Punizioni: Sheedy (68)

Foto: LPS/Nazzareno Marangon