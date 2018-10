Rugby a 7 femminile, World Series Glendale 2018: vince la Nuova Zelanda, exploit USA

Si è conclusa nella notte italiana la prima tappa delle World Series del rugby a 7 femminile, che in questa stagione mettono in palio quattro posti per le Olimpiadi di Tokyo 2020. A Glendale, Colorado (USA), trionfo della Nuova Zelanda sugli USA, vera sorpresa di giornata. Completa il podio il Canada, che supera la Francia.

Finale

Nuova Zelanda-USA 33-7

Finale 3° posto

Canada-Francia 28-0

Finale 5° posto

Irlanda-Australia 19-21

Finale 7° posto

Russia-Inghilterra 17-14

Finale 9° posto

Spagna-Fiji 20-14

Finale 11° posto

Messico-Cina 0-47

Semifinali

Nuova Zelanda-Canada 28-19

Francia-USA 19-21

Semifinali 5° posto

Irlanda-Russia 21-10

Inghilterra-Australia 12-26

Semifinali 9° posto

Spagna-Messico 46-0

Cina-Fiji 14-17

Quarti di finale

Nuova Zelanda-Irlanda 34-7

Canada-Russia 21-17

Inghilterra-Francia 7-22

Australia-USA 5-26

Classifica

Nuova Zelanda 20

USA 18

Canada 16

Francia 14

Australia 12

Irlanda 10

Russia 8

Inghilterra 6

Spagna 4

Fiji 3

Cina 2

Messico 1













Foto: Ettore Griffoni

