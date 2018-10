Roberto Mancini: “Voglio dare una mentalità vincente all’Italia. Non esiste un problema centravanti, il lavoro è lungo”

L’Italia ha evitato la retrocessione nella Serie B della Nations League e la vittoria conquistata in Polonia ha galvanizzato la nostra Nazionale, tornata al successo dopo praticamente un anno di digiuno per quanto riguarda gli incontri ufficiali. Gli azzurri hanno conquistato la salvezza nella massima categoria della neonata competizione organizzata dalla UEFA e ora possono addirittura lottare per il primo posto nel girone contro il Portogallo. L’Italia ha fornito ottimi segnali contro i biancorossi e ha fatto capire di essere sulla strada giusta per una lenta e difficile rinascita dopo la mancata qualificazione ai Mondiali 2018.

Il CT Roberto Mancini si gode il momento positivo e oggi è stato ospite presso la sede di Poste Italiane dove si è svolta la premiazione dei campioni “Azzurri partner cup”. A margine l’allenatore marchigiano ha fatto un punto della situazione: “Non esiste un problema centravanti, ma dobbiamo solo lavorare tanto insieme per migliorare qualità di gioco e intesa. Cominciamo a vedere i primi frutti ma il lavoro è lungo. Non mi sono abbattuto prima, non mi esalto ora. Dobbiamo confermare la mentalità offensiva di una squadra che gioca allo stesso modo in casa e fuori: voglio dare una mentalità vincente“.













Foto: kivnl / Shutterstock.com