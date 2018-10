Tennis, Ranking WTA (15 ottobre): Simona Halep sempre in testa, Camila Giorgi al best ranking

Un solo cambiamento nella top ten del ranking WTA, la ceca Karolina Pliskova sale al quinto posto della classifica mondiale di tennis femminile superando l’ucraina Elena Svitolina. La rumena Simona Halep conserva il vertice con praticamente 1000 punti di vantaggio sulla danese Caroline Wozniacki mentre la tedesca Angelique Kerber si trova in terza posizione. Spiccano le quattro posizioni guadagnate dalla francese Caroline Garcia che sale così in 12esima piazza, Camila Giorgi si trova invece in 28esima posizione grazie alla vittoria di Linz.

RANKING WTA (TOP 10):

1. Simona Halep (Romania) 7421

2. Caroline Wozniacki (Danimarca) 6461

3. Angelique Kerber (Germania) 5400

4. Naomi Osaka (Giappone) 4740

5. Karolina Pliskova (Rep. Ceca) 4465

6. Elina Svitolina (Ucraina) 4350

7. Ptra Kvitova (Rep. Ceca) 4255

8. Sloane Stephens (USA) 4022

9. Julia Goerges (Germania) 3785

10. Kiki Bertens (Olanda) 3740

Camila Giorgi raggiunge il best ranking ed entra in top 30, Sara Errani ancora ferma per squalifica e scivola in 92esima posizione.

RANKING WTA ITALIANE:

28. Camila Giorgi 1800

92. Sara Errani 664

193. Jasmine Paolini 305

197. Martina Trevisan 298













Foto: jctabb shutterstock