Ranking FIFA, l’Italia risale in 19^ posizione. Belgio sempre in testa davanti alla Francia

La FIFA ha diramato il nuovo ranking aggiornato al 25 ottobre, cioè dopo le amichevoli e partite di Nations League che si sono disputate la scorsa settimana. Il Belgio si conferma al comando con 1733 punti e precede la Francia Campione del Mondo di appena una lunghezza. L’Italia, grazie alla vittoria conquistata in Polonia che ci ha permesso di evitare la retrocessione in Serie B, è risalita in 19^ posizione cioè lo stesso piazzamento che occupavamo a giugno prima della rassegna iridata. Il Brasile è terzo davanti a Croazia, Inghilterra e Paraguay. Il Portogallo Campione d’Europa precede la Svizzera, la Spagna e la Danimarca che chiudono la top ten mentre l’Argentina è addirittura dodicesima.

RANKING FIFA (TOP 20):

1) Belgio 1733 punti

2) Francia 1732 punti

3) Brasile 1669 punti

4) Croazia 1635 punti

5) Inghilterra 1619 punti

6) Uruguay 1617 punti

7) Portogallo 1616 punti

8) Svizzera 1598 punti

9) Spagna 1594 punti

10) Danimarca 1584 punti

11) Colombia 1575 punti

12) Argentina 1573 punti

13) Cile 1568 punti

14) Germania 1555 punti

15) Olanda 1559 punti

16) Messico 1549 punti

17) Svezia 1548 punti

18) Galles 1538 punti

19) Italia 1533 punti

20) Perù 1530 punti













Foto: Marco Iacobucci EPP / Shutterstock.com