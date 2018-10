PSG-Napoli, le probabili formazioni: Champions League 2019. Data, orario e come vedere la partita in tv e streaming

Dopo la trionfale trasferta di Udine, che è valsa i tre punti e soprattutto ha ridato fiducia in chiave scudetto, con due lunghezze recuperate alla Juventus, torna la Champions League per il Napoli e c’è un appuntamento davvero unico: si vola in Francia per la terza giornata del girone, sfida al Paris Saint Germain. Match davvero importante per i partenopei per puntare alla qualificazione: serve fare punti per proseguire nel cammino europeo dopo il clamoroso successo casalingo sul Liverpool.

Formazione tipo, ovviamente, per entrambe le compagini in un incontro fondamentale. I padroni di casa continuano a schierare Areola in porta per la coppa, lasciando in panchina Buffon, c’è l’azzurro Verratti a centrocampo, mentre davanti il tridente stellare formato da Neymar, Mbappè e l’ex di lusso Edinson Cavani. Per gli azzurri di Ancelotti torna Insigne a guidare la fase offensiva dopo lo stop forzato in campionato: in dubbio Callejon, uscito malconcio da Udine, se non dovesse farcela spazio a Dries Mertens.

Le probabili formazioni

PSG (4-2-3-1): Areola; Meunier, Thiago Silva, Kimpembe, Bernat; Rabiot, Verratti; Mbappé, Neymar, Di Maria; Cavani.

NAPOLI (4-4-2): Ospina; Hysaj, Albiol, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Allan, Hamsik, Zielinski; Insigne, Milik.

Programma

MERCOLEDÌ 24 OTTOBRE

Ore 21.00 Paris Saint-Germain-Napoli (diretta su Sky Sport Arena)

Come seguirla in tv

La partita avrà inizio alle ore 21.00 di mercoledì sera e verrà trasmessa in diretta tv in esclusiva su Sky ai canali Sky Sport Arena (204) e Sky Sport (253), mentre la diretta streaming sarà visibile su Sky Go (riservato ai soli abbonati). OASport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale integrale del big match del “Parc des Princes” tra PSG e Napoli, valevole per la terza giornata del gruppo C della Champions League 2018-2019.













Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: gennaro di rosa shutterstock