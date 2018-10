Prossimo turno Serie A | Le partite della prossima giornata | Orari | Programmazione tv su Sky e Dazn

La decima giornata della Serie A di calcio si svolgerà da sabato 27 a lunedì 29 ottobre. Il prossimo turno di campionato si aprirà come di consueto con tre anticipi: alle 15.00 Atalanta-Parma, alle 18.00 la Juventus cercherà di ritrovare subito il successo in trasferta ad Empoli, mentre alle 20.30 si giocherà Torino-Fiorentina.

Il lunch match domenicale vedrà opposte Sassuolo e Bologna, mentre alle 15.00 si svolgeranno tre scontri diretti per la parte medio bassa della classifica: Cagliari-Chievo, Genoa-Udinese e SPAL-Frosinone. Alle 18.00 il Milan ospiterà la Sampdoria, mentre alle 20.30 si giocherà al San Paolo il big match di questa giornata: Napoli-Roma. Il programma si chiuderà poi lunedì alle 20.30 con il Monday Night che vedrà un’altra grande sfida: Lazio-Inter.

Di seguito il calendario completo della decima giornata della Serie A, con gli orari di tutte le partite e come vederle in diretta tv su Sky e in diretta streaming su DAZN.

DECIMA GIORNATA SERIE A CALCIO

Sabato 27 ottobre

15:00 Atalanta-Parma Sky

18:00 Empoli-Juventus Sky

20:30 Torino-Fiorentina DAZN

Domenica 28 ottobre

12:30 Sassuolo-Bologna DAZN

15:00 Cagliari-Chievo Sky

15:00 Genoa-Udinese Sky

15:00 SPAL-Frosinone DAZN

18:00 Milan-Sampdoria Sky

20:30 Napoli-Roma Sky

Lunedì 29 ottobre

20:30 Lazio-Inter Sky

