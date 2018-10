Basket femminile, Serie A1 2018-2019: Schio batte Ragusa ed è in vetta con Venezia e Napoli

La terza giornata della Serie A1 femminile si è aperta con la netta vittoria della Reyer Venezia contro la Fixi Torino per 98-53. Le venete restano in questo modo i testa al campionato a punteggio pieno. Una partita mai in discussione, con la Reyer che ha dominato fin dai primi dieci minuti, portandosi sul +11 e poi allungando all’intervallo anche sul +20. Ottima prestazione di Martina Bestagno, autrice di 20 punti, mmentre a Torino non bastano i 21 punti di Lawrence.

Sempre in testa alla classifica c’è anche Napoli. La Dike ha ottenuto la terza vittoria consecutiva, vincendo il derby campano contro la Treofan Battipaglia per 75-54. Anche questa, come quella di Venezia, è stata una partita a senso unico, con Napoli che ha allungato fin dal primo quarto. Courtney Williams ha messo a referto 21 punti ed è stata la top scorer per Napoli, mentre la miglior marcatrice è stata Antiesha Brown con 27 punti, che comunque non sono serviti a Battipaglia.

Vittoria a sorpresa della Elcos Broni, che supera dopo un tempo supplementare per 74-70 una Gesam Gas&Luce Lucca in crisi e al secondo ko consecutivo. Una vittoria pesantissima per le lombarde, firmata soprattutto da Nikolina Milic (24) e Nina Premasunac (17), decisive nel finale dell’overtime.

Restano ancora a zero punti in classifica le due neopromosse. La Use Empoli è crollata in quel di San Martino di Lupari per 80-56 (C.Dotto 14), mentre la Geas Sesto San Giovanni è stata sconfitta in casa in uno scontro salvezza con la Meccanica Nova Vigarano per 83-73 (Fitzgerald 22).

Il piatto forte della giornata peró era il posticipo tra il Famila Schio e la Passalacqua Ragusa. Nel remake della finale Scudetto dello scorso anno sono le venete ad imporsi per 75-64. Decisivo un terzo quarto per Schio da 26-14, che ha cambiato l’inerzia della partita. Super prestazione di Sandrine Gruda con 23 punti, mentre in casa Ragusa la migliore è stata Harmon con 12 punti. Schio raggiunge così in testa alla classifica Venezia e Napoli.

Questo il riepilogo dei risultati della 3a giornata (tutte domenica 21 Ottobre)

Umana Reyer Venezia-Fixi Torino 98-53

Dike Basket Napoli-Treofan Battipaglia 75-54

Gesam Gas&Luce Lucca-Elcos Broni 70-74

Fila San Martino di Lupari-Use Scotti Rosa Empoli 80-56

Allianz Geas Sesto San Giovanni-Meccanica Nova Vigarano 73-83

Famila Wuber Schio-Passalacqua Ragusa













