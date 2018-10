Presentazione Tour de France 2019: quando si svolge? Data, programma, orario d’inizio e tv

Giovedì 25 ottobre si svolgerà la presentazione del Tour de France 2019. Presso il Salone dei Congressi di Parigi, verrà ufficialmente svelato il percorso della prossima Grande Boucle: la corsa a tappe più importante del mondo partirà sabato 6 luglio da Bruxelles con una frazione che si snoderà il Belgio (arrivo sempre nella capitale) e si concluderà domenica 28 luglio sui Campi Elisi di Parigi come da tradizione. Si preannuncia un Tour de France particolarmente impegnativo, caratterizzato da diverse tappe di montagna tra cui dovrebbe distinguersi l’arrivo a La Planche de Belles Filles con finale sullo sterrato al 24% di pendenza.

Geraint Thomas è il Campione in carica ma non sappiamo se sarà al via proprio come Chris Froome che aspetta di conoscere i percorsi di Giro e Tour per decidere. Quasi sicuramente non ci sarà Vincenzo Nibali che dovrebbe optare per la Corsa Rosa, non dovrebbe mancare Nairo Quintana ma nei prossimi mesi conosceremo nel dettaglio quali saranno i partecipanti.

Di seguito la data, il programma dettagliato e l’orario d’inizio della presentazione del Tour de France 2019. L’evento dovrebbe essere trasmesso in diretta tv sui canali Rai ed Eurosport, si attendono conferme.

GIOVEDI’ 25 OTTOBRE:

GIOVEDI' 25 OTTOBRE:

Orario da comunicare Presentazione Tour de France 2019













Foto: , Thomas Quack Shutterstock.com