Polonia-Italia, Nations League 2019: orario d’inizio e come vederla in tv

Fuori i secondi: questa sera alle ore 20.45 la sfida tra Polonia ed Italia vale il secondo posto nel Gruppo 3 della Serie A di Nations League, ma soprattutto può condannare una delle due compagini alla retrocessione nella serie inferiore. La squadra vincitrice infatti sarà salva, quella sconfitta sarà perduta: in caso di pareggio tutto si deciderà nelle gare di novembre.

Non c’è più tempo per scherzare, non c’è più spazio per sperimentare, questa partita non ammette appelli: l’Italia potrebbe andare a giocare in Polonia con lo stesso modulo visto a Genova contro l’Ucraina, il 4-3-3, con un falso nove. Roberto Mancini conosce l’importanza della posta in palio e non vuol sbagliare.

Le formazioni. In porta inamovibile Donnarunna, difesa a quattro con Florenzi e Criscito terzini e Bonucci e Chiellini centrali, linea mediana con Pellegrini, Jorginho e Barella, in avanti Chiesa con Insigne e Bernardeschi. La Polonia risponderà con Szczesny tra i pali, Bereszynski, Glik, Bednarek e Jedrzejczyk nel pacchetto arretrato, Zielinski, Krychowiak, Klich e Kurzawa in mezzo al campo, Lewandowski e Piatek di punta.

Di seguito le probabili formazioni della sfida:

Polonia: Szczesny; Bereszynski, Glik, Bednarek, Jedrzejczyk; Zielinski, Krychowiak, Klich, Kurzawa; Lewandowski, Piatek.

Italia: G. Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Criscito; Lo. Pellegrini, Jorginho, Barella; Chiesa, Insigne, Bernardeschi.

La partita sarà trasmessa in diretta tv su Rai 1, mentre la diretta streaming sarà visibile su RaiPlay. Come al solito OA Sport vi assicurerà la diretta live testuale integrale in tempo reale con pagelle live. Di seguito il programma completo della sfida che vale la permanenza nella Serie A di Nations League.

Domenica 14 ottobre ore 20.45

Polonia-Italia

diretta tv su Rai 1

diretta streaming su Rai Play

diretta live testuale integrale con pagelle live su OA Sport













Foto: marco iacobucci shutterstock

roberto.santangelo@oasport.it