Pattinaggio artistico, Skate Canada 2018: Vanessa James e Morgan Ciprès trionfano nelle coppie di artistico, secondi i cinesi Cheng Peng-Yang Jin

Arriva il primo verdetto dalla Place Bell di Laval (Quèbec), impianto sportivo che questa settimana sta ospitando Skate Canada 2018, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio artistico.

La coppia di artisitco formata da Vanessa James e Morgan Ciprès ha confermato la leadership già ottenuta nel segmento di gara più breve, conquistando per la prima volta in carriera la prima posizione in una tappa di Grand Prix. Gli atleti francesi sono stati protagonisti di un programma notevole pattinato sulle note di “The Last Feeling” composte da Maxime Rodriguez, con cui hanno portato a termine tutti gli elementi previsti: davvero suontuoso il triplo twist di apertura, chiamato dal pannello livello quattro e valutato con +4 da sette giudici su nove, così come i due salti in parallelo triplo toeloop/doppio toeloop/doppio toeloop e triplo salchow. Raccogliendo il massimo dei livelli nei tre sollevamenti, la coppia ha dimostrato grande scioltezza nell’esecuzione dei salti lanciati, rispettivamente flip e salchow, ottenendo nel segmento il punteggio di 147.30 (75.34, 72.96) e totalizzando il nuovo primato personale di 221.81.

Grazie al vantaggio accumulato nello short program, la coppia Cheng Peng-Yang Jin si è piazzata in seconda posizione, nonostante un programma libero problematico sugli elementi di salto in parallelo. Nello specifico i cinesi hanno realizzato solo doppio il triplo salchow e non hanno portato a termine la combinazione con il triplo toeloop a causa dell’atterraggio della dama in avanti con la mano poggiata sul ghiaccio. Malgrado un avvio difficile, la coppia si è agilmente ripresa eseguendo al meglio i restanti elementi, in particolare i lanciati rittberger e salchow e i sollevamenti, guadagnando 129.09 (64.50, 64.58) per 201.08. Ad appena un punto di distanza si sono classificati con 200.93 i padroni di casa Jin Kirsten Moore-Towers-Micheal Marinaro, autori di un programma valutato 129.67 (64.83, 64.84) ed eseguito in modo solido nonostante un errore nell’insolita combinazione (per la specialità delle coppie d’artistico) doppio axel/euler/triplo salchow, quest’ultimo degradato dal pannello tecnico. Nota di merito per i quarti classificati, i russi Aleksandra Boikova-Dmitri Kozlovoskii, artefici del secondo programma libero della serata con cui hanno guadagnato un giudizio di 131.97 (70.15, 61.82) per un totale di 196.54.

CLASSIFICA FINALE COPPIE DI ARTISTICO

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Foto: Leonard Zhukovsky / Shutterstock.com