Pattinaggio artistico, Skate Canada 2018: Shoma Uno vince la tappa in rimonta, secondo posto per il canadese Messing

Proseguono le competizioni presso la Place Bell di Laval, Quèbec, impianto sportivo questa settimana teatro di Skate Canada 2018, seconda tappa del circuito ISU Grand Prix 2018-2019 di pattinaggio artistico.

Dopo una bellissima gara, il pattinatore giapponese Shoma Uno ha conquistato la prima posizione in rimonta dopo la seconda piazza dello short, pattinando un programma libero dal contenuto tecnico spaventoso. Il Vice Campione Olimpico, sulle note della bellissima “Moonlight sonata” di L.W Beethoven, ha snocciolato nella prima parte della performance elementi di salto complicati, cominciando dal quadruplo salchow (chiamato sottoruotato dal pannello), per poi passare al quadruplo flip e al quadruplo toeloop. A seguito delle due trottole, il nipponico ha atterrato inoltre la combinazione quadruplo toeloop/doppio toeloop e il triplo axel, entrambi di buona qualità. Accusando forse un po’ di stanchezza però, gli ultimi due elementi di salto non sono andati a buon fine: Uno infatti è caduto sia nel triplo flip in combinazione con il triplo axel, sia nel triplo toeloop in combinazione con il triplo salchow; errori che, tuttavia, non hanno impedito al fuoriclasse di polverizzare il suo primato stagionale, guadagnado nel segmento 188.38, superando i 100 punti nel tecnico (101.74) e ottenendo 88.64 nelle componenti nel programma, conquistando la vetta con 277.25.

Al secondo posto si è classificato con 265.17 il padrone di casa Keegan Messing, autore di un divertente programma pattinato sulle musiche di Charlie Chaplin in cui ha realizzato in modo corretto elementi come il triplo lutz e il quadruplo toeloop, sporcando la prova con una caduta nel quadruplo toeloop nella seconda metà (destinato ad essere eseguito in combinazione). Nonostante la buona capacità tecnica il canadese si è particolarmente distinto sotto il profilo delle componenti del programma, ottenendo nel segmento 170.12 (83.90, 87.22). Al terzo posto si è classificato meritatamente il talentuosissimo pattinatore coreano Junhwan Cha, protagonista di un programma dalla costruzione intellgente in cui ha atterrato, tra gli altri, un ottimo quadruplo salchow e una buona combinazione triplo axel/triplo toeloop, eseguita come terz’ultimo elemento beneficiando dunque del bonus del 10% sul valore di base. Al quarto posto, più lontano dai primi tre pattinatori, si è piazzato il russo Alexander Samarin (248.78).

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE

Credits: Valerio Origo