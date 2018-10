Pattinaggio artistico, Junior Grand Prix Ljubljana 2018: Petr Gumennik conquista il primo posto. In danza avanti Avonley Nguyen-Vadym Kolesnik

Proseguono le gare presso l’arena sportiva Hala Tivoli di Ljubljana (Slovenia), questa settimana teatro della sesta tappa del circuito Junior Grand Prix di pattinaggio artistico 2018-2019.

Nell’individuale maschile Petr Gumennik ha conquistato per la seconda volta la prima posizione, garantendosi dunque un posto alle finali di Vancouver che si svolgeranno dal 6 al 9 Dicembre. Il pattinatore allenato da Veronika Daineko è stato autore di un ottimo programma libero, rispetto agli altri concorrenti pattinato senza particolari sbavature, in cui ha eseguito tra i vari elementi un triplo axel e una combinazione triplo axel-triplo rittberger (valutato con un grado di esecuzione non irrestibile), oltre che un triplo lutz in combinazione con il triplo toeloop; l’atleta russo ha così chiuso la gara guadagnando nel segmento 141.92 (72.44, 69.50) per un totale di 219.25. A quattro punti di distanza si è piazzato con 140.99 (71.51, 69.48) per un totale di 215.16 l’americano Tomoki Hiwatashi, artefice di una performance caratterizzata dalla buona riuscita della difficile combinazione quadruplo toeloop-triplo toeloop e viziata da due errori nella realizzazione del triplo axel, chiamato sottoruotato in combinazione con il triplo toeloop e atterrato con step out singolarmente. Sul gradino più basso del podio si è invece classificato il nipponico Koshiro Shimada, protagonista di un programma libero discreto valutato con 139.47 punti nel segmento (70.11, 69.35) totalizzando 212.95.

Prestazione positiva per gli azzurri: Gabriele Frangipani ha chiuso la gara al decimo posto con 162.98 dopo un free program in cui ha eseguito la buona combinazione triplo lutz-triplo toeloop, commettendo una caduta nel triplo axel. Nikolaj Memola ha archiviato il suo esordio stagionale in diciannovesima posizione pattinando un secondo segmento di gara con qualche errore di troppo ma lasciando ben sperare in vista dei prossimi appuntamenti.

Nella specialità della danza la coppia americana formata da Avonley Nguyen-Vadym Kolesnik si è portata al comando della classifica pattinando una notevole Rhythm Dance in cui ha eseguito una buona sequenza di twizzles, un buon curve lift e una precisa sequenza di Tango Argentino, ottenendo il punteggio di 65.41 (35.21, 30.20). Al secondo posto si è piazzata con 63.79 (33.04, 30.75) la coppia russa Sofia Shevchenko-Igor Eremenko, autrice di una buona prova leggermente sporcata da una piccola incertezza nei twizzles; i compagni di squadra Polina Ivanenko-Daniil Karpov si sono invece classificati al terzo posto provvisorio con 59.78. Buon risultato per la coppia azzurra formata da Francesca Righi e Aleksei Dubrovin che, con il punteggio di 51.48, hanno conquistato l’ottava posizione e il nuovo primato personale nel segmento.

CLASSIFICA JUNIOR INDIVIDUALE MASCHILE FINALE

CLASSIFICA JUNIOR RHYTHM DANCE

Foto: ISU Figure Skating (Official Facebook)