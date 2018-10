Pattinaggio Artistico, Golden Bear Zagabria 2018: Daniel Grassl trionfa nel singolo maschile. Seconda posizione per Elettra Olivotto. Nei Junior trionfo per Gabriele Frangipani, terzo posto per Lucrezia Beccari

Splendide notizie arrivano dalla Velesajam Ice Rink di Zagabria, impianto sportivo della capitale croata teatro della Golden Bear 2018, competizione internazionale di pattinaggio artistico giunta alla sua trentesima edizione che ha visto i pattinatori azzurri distinguersi in tutte le categorie.

Il mattatore assoluto dell’intera spedizione è stato indubbiamente il giovane altoatesino Daniel Grassl, il quale nella massima categoria ha conquistato il primo posto con merito ottenendo lo spaventoso punteggio di 250.37. Il talento allenato da Lorenzo Magri è stato protagonista di un vero e proprio dominio in entrambi i segmenti di gara, in cui ha atterrato correttamente il quadruplo lutz e il triplo axel nello short e ben eseguito nel libero ,oltre al già citato quadruplo lutz, anche il quadruplo rittberger e le combinazioni triplo rittberger/triplo toeloop e triplo flip/euler/triplo salchow.

Alle spalle del secondo classificato, il tedesco Paul Fentz (196.47), si è piazzato al terzo posto con 186.48 l’azzurro Jari Kessler, protagonista di una straordinaria rimonta dal settimo posto pattinando un free program ottimo in ogni aspetto. Buon lavoro anche per gli azzurri Mattia Della Torre, settimo con 171.31, e Marco Zandron, tredicesimo con 157.08.

In campo femminile grande prova per Elettra Olivotto, seconda classificata con 154.40 dopo essersi portata addirittura al comando nel primo segmento di gara. L’atleta di Cristina Mauri ha ben figurato pattinando due programmi convincenti in cui ha eseguito, tra gli altri, elementi di qualità come le combinazioni triplo lutz/doppio toeloop (short program), triplo toeloop/doppio toeloop (free program) e i salti singoli triplo rittberger e triplo toeloop (free program). La pattinatrice ha ceduto il passo solo all’inglese Natasha Mckay (prima con 156.25) tenendo a debita distanza la tedesca Alessa Scheidt (terza con 147.90). Ancora in fase di rodaggio le altre atlete azzurre Chenny Paolucci (undicesima con 135.21) ed Elisabetta Leccardi (sedicesima con 120.07).

Grandissimo successo anche in ambito Junior con la bellissima vittoria di Gabriele Frangipani, dominatore assoluto con 192.82, protagonista di un notevole programma corto e di un programma libero caratterizzato dall’esecuzione di elementi come triplo axel/doppio toeloop e doppio axel/euler/triplo salchow. A distanza siderale si è piazzato in seconda posizione il pattinatore svedese Andreas Nordeback (164.35) davanti al bulgaro Alexander Zlaktov (156.78).

In campo femminile grande terzo posto in una gara di livello per Lucrezia Beccari, artefice di due programmi puliti in cui ha portato a casa tutti gli elementi richiesti, brillando particolarmente nella combinazione triplo lutz/doppio toeloop dello short e nel triplo rittberger e triplo lutz singoli del libero. La pattinatrice allenata da Franca Bianconi ha conquistato un punteggio totale di 172.48 posizionandosi alle spalle della quotata russa Alena Kanysheva (prima classificata, 197.67) e dell’americana Emilia Murdock (seconda classificata, 176.87). Buone infine le prestazioni delle altre pattinatrici in gara Alessia Tornaghi (sesta con 155.13) e Elena Rainer (quattordicesima, 117.30).

CLASSIFICA FINALE INDIVIDUALE MASCHILE SENIOR

CLASSIFICA INDIVIDUALE FEMMINILE SENIOR

CLASSIFICA INDIVIDUALE MASCHILE JUNIOR

CLASSIFICA INDIVIDUALE FEMMINILE SENIOR

Foto: ISU Junior Grand Prix