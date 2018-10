Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2018: il programma e i convocati del CT Fabio Hollan

Ci siamo.Il momento clou della stagione di pattinaggio artistico a rotelle è finalmente arrivato; a partire da mercoledì 3 Ottobre infatti, presso l’impianto Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif (Francia), inizieranno le prime gare del Campionato del Mondo 2018, in programma fino al 13 Ottobre

Protagonista assoluta della competizione sarà come sempre la nazionale azzurra, chiamata nella difficile impresa di confermare la leadership a livello intercontinentale, mai come quest’anno ostacolata dalla crescita esponenziale di alcune nazioni come per esempio Spagna, Portogallo e Argentina, decisamente ringalluzzite in vista delle radicali modifiche apportate dal nuovo sistema di valutazione Rollart, il quale sarà applicato ufficialmente a partire dalla prossima stagione.

Per l’intera rassegna è prevista una diretta straming, disponibile tramite le piattaforme FISR TV (canale ufficiale della Federazione Italiana Sport Rotellistici) e World Skate TV.

PROGRAMMA DELLA COMPETIZIONE

Mercoledì 3 Ottobre

12:15:00 Junior esericizi obbligatori femminile 1-2 / maschile 1-2-3 (Rink 2)

16:15:00 Junior eserizi obbligatori femminile 3 (Rink2)

18:20:00 Junior femminile INLINE SHORT PROGRAM

19:20:00 Junior maschile INLINE SHORT PROGRAM

20:20:00 Senior femminile INLINE SHORT PROGRAM

21:20:00 Senior maschile INLINE SHORT PROGRAM

Giovedì 4 Ottobre

9:45:00 Senior femminile esercizi obbligatori 1-2 / maschile 1-2-3 (Rink2)

14:00:00 Senior femminile esercizi obbligatori 3 (Rink2)

16:00:00 Junior femminile INLINE LONG PROGRAM

17:15:00 Junior maschile INLINE LONG PROGRAM

18:25:00 Senior femminile INLINE LONG PROGRAM

19:40:00 Senior maschile INLINE LONG PROGRAM

Venerdì 5 Ottobre

17:40:00 Precision

Sabato 6 Ottobre

13:40:00 Junior femminile STYLE DANCE

16:10:00 Junior maschile STYLE DANCE

17:55:00 Piccoli Gruppi

Domenica 7 Ottobre

14:20:00 Junior femminile FREEDANCE LESS TOP 10

16:00:00 Junior maschile FREEDANCE LESS TOP 5

17:00:00 Junior femminile Short Program

19:45:00 Junior maschile Short Program

21:40:00 Junior femminile FREEDANCE TOP 10

22:40:00 Junior maschile FREEDANCE TOP 5

Lunedì 8 Ottobre

13:15:00 Senior femminile STYLE DANCE

15:45:00 Senior maschile STYLE DANCE

17:50:00 Junior femminile LONG PROGRAM LESS TOP 10

20:25:00 Junior maschile LONG PROGRAM LESS TOP 10

Martedì 9 Ottobre

13:25:00 Senior femminile SHORT PROGRAM

17:05:00 Junior maschile LONG PROGRAM TOP 10

18:40:00 Junior femminile LONG PROGRAM TOP 10

Mercoledì 10 Ottobre

11:15:00 Senior femminile FREEDANCE LESS TOP 10

12:45:00 Senior maschile FREEDANCE LESS TOP 5

13:20:00 Senior maschile SHORT PROGRAM

16:40:00 Danza Senior STYLE DANCE

17:55:00 Danza Junior STYLE DANCE

18:55:00 Senior femminile FREEDANCE TOP 10

19:55:00 Senior maschiLE FREEDANCE TOP 5

Giovedì 11 Ottobre

14:15:00 Senior femminile LONG PROGRAM LESS TOP 10

18:00:00 Senior maschile LONG PROGRAM LESS TOP 10

20:50:00 Coppie di artistico Junior SHORT PROGRAM

21:30:00 Coppie di artistico Senior SHORT PROGRAM

Venerdì 12 Ottobre

13:30:00 Danza Junior FREE DANCE

14:40:00 Senior femminile LONG PROGRAM TOP 10

16:15:00 Senior maschile LONG PROGRAM TOP 10

18:00:00 Danza Senior FREEDANCE

Sabato 13 Ottobre

14:20:00 Quartetti

16:50:00 Coppie di artistico Junior LONG PROGRAM

17:40:00 Coppie di artistico Senior LONG PROGRAM

19:40:00 Grandi Gruppi

I Convocati dal CT Fabio Hollan:

CATEGORIA JUNIOR

Singolo Maschile

Arminchiardi Davide (obbligatori), Neri Lorenzo (Libero), Liberatore Alessandro (Libero)

Singolo Femminile

Signorini Elettra (obbligatori), Cocchi Desiree (obbligatori); Tarlazzi Rebecca (libero) Bellagamba Clarissa (libero)

Inline Femminile

Censori Chiara

Solo Dance

Qualizza Mattia; Sanvincenti Alice, Orsi Alessia

Coppie di Artistico

Rossi Federico/Esposito Alice, Francesco/Fiori Gioia

Danza

Piccolantonio Giovanni/ Testoni Asya Sofia, Garbolino Emanuele/Benedetto Alessia

CATEGORIA SENIOR

Singolo Maschile

Gangi Alessio (obbligatori), Trento Federico (obbligatori); Lucaroni Luca (libero), Amadesi Alessandro (libero), Sica Michele (libero)

Singolo Femminile

Donadelli Elena (obbligatori), Barossi Valeria (obbligatori), Nemesio Silvia (libero), Ghiroldi Letizia (libero), Lambruschi Silvia (libero)

Inline

Panfili Antonio (M), Kuk Metka (F)

Solo Dance Maschile

Morandin Daniel, Spigai Alessandro

Solo Dance Femminile

Stibilj Silvia, Campagnol Rachele

Coppie Di Artistico

Lucaroni Luca/Tarlazzi Rebecca, Peruch Alberto/Genchi Isabella, Rizzo Matteo/Giannini Sharon

Danza

Morandin Daniel/Remondini Anna, Bassi Andre/Stibilj Silvia, Antonelli Massimiliano/Barguino Antonella

GRUPPI

Neovis (quartetti), Celebrity (quartetti), Division (piccoli gruppi), Roma Roller Team (piccoli gruppi), Dejavu (piccoli gruppi), Diamante (grandi gruppi), Royal Eagles (grandi gruppi), Cristal Skating (grandi gruppi), Sincro Roller (precision), Precision Team Albinea (precision).