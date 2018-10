Pattinaggio artistico a rotelle, Mondiali 2018: Desirèe Cocchi regina del mondo negli obbligatori Junior. Argento per Signorini e Arminchiardi

Ottimo inizio della Nazionale azzurra ai Campionati Mondiali di pattinaggio artistico a rotelle, dalla giornata odierna in scena presso l’impianto Vendéspace di Parc de Beaupuy in Mouilleron-Le-Captif, Francia.

Nella difficilissima specialità degli obbligatori, in categoria Junior Desirèe Cocchi ha conquistato la medaglia d’oro ottenendo una valutazione complessiva di 159.100 punti. La pattinatrice toscana, già vice campionessa d’Europa, è stata protagonista di una gara combattuta in cui ha lottato principalmente con la compagna di squadra Elettra Signorini, medaglia d’argento con 156.700, e con la colombiana Sabrina Mur, medaglia di bronzo con 152.100.

Le concorrenti si sono giocate il titolo mondiale eseguendo tre esercizi obbligatori molto difficili, iniziando con la Volta sinistra interna combinata con doppio tre, proseguendo con l’Otto boccola destro avanti esterno, concludendo con l’Otto controtre avanti esterno sinistro. Con i medesimi esercizi, in campo maschile a conquistare il gradino più alto del podio è stato il talento colombiano Brayan Carreño, il quale ha avuto la meglio sugli avversari totalizzando 159.000, staccando di soli due punti il pattinatore azzurro Davide Arminchiardi, medaglia d’argento con 157.600 davanti all’argentino Facundo Fino, bronzo con 147.300. Buona prova per Samuele Rossi, sesto classificato a ridosso del podio con 142.300.

A partire dal tardo pomeriggio sono inoltre scesi in pista gli atleti della specialità In Line per eseguire il programma corto. In categoria Junior femminile l’azzurra Chiara Censori si è piazzata momentaneamente in prima posizione con 28.50 seguita dalle due atlete russe Anna Semisynova (seconda con 26.69) e Veronika Kimont (terza con 24.58). Nella massima categoria buon secondo posto con 30.92 per Antonio Panfoli che con il free program di domani potrà tentare l’assalto alla prima posizione, attualmente occupata dal pattinatore del Taipei Yi-Fan Chen (31.06). Più staccato Hung-Yu Chien (Taipei), al terzo posto con 27.12. In campo femminile speranze di medaglia anche per l’italiana Metka Kuk, provvisoriamente in quarta posizione con 23.71 alle spalle della russa Anastasia Kosova (prima con 28.51), dell’americana Natalie Montley (seconda con 27.82) e della pattinatrice di casa Serena Giraurd (terza con 25.31).

Foto: Raniero Corbelletti (FISR)