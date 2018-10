Pallanuoto, Europa Cup. Sandro Campagna verso Montenegro-Italia: “Partiamo col botto”

L’Italia è pronta per affrontare il Montenegro nella prima partita dell’Europa Cup di pallanuoto maschile, un torneo che mette in palio la qualificazione alla World League (4 posti, riservati ai vincitori dei vari gruppi) dove verranno assegnato un pass per le Olimpiadi di Tokyo 2020. La Nazionale di Sandro Campagna, inserita nel gruppo C della competizione continentale insieme anche alla Francia, si appresta dunque a incominciare un lungo cammino verso la rassegna a cinque cerchi e riparte dalla piscina dello Sporting Club Moraca di Podgorica, in casa dei temibili balcanici.

Il match in programma martedì 23 ottobre (ore 18.00) si preannuncia abbastanza complicato per gli azzurri che nella finale per il bronzo a Rio 2016 sconfissero proprio i montenegrini riuscendo a salire sul podio più importante. Il CT Sandro Campagna ha fatto il punto della situazione a poche ore dalla partita tramite la Federnuoto: “Per noi è la prima partita della stagione 2018/2019 che ci vedrà impegnati, speriamo, nelle finali di World League e soprattutto ai Mondiali di Gwangju in Corea del Sud. Partiamo subito con un match di un certo livello, contro un avversario molto forte fisicamente e d’affrontare fuori casa: è il viatico che in genere preferisco, per testarci immediatamente al meglio. Riprendiamo dal buon europeo disputato, cancellando solo la brutta prestazione contro la Croazia nella finale per il bronzo. I ragazzi sono molto motivati, con loro avevo già parlato prima dell’amichevole di Genova per cercare di capire i limiti di questa squadra e quindi gli aspetti da migliorare: possiamo crescere molto collettivamente e individualmente“.

Questi gli azzurri convocati: Zeno Bertoli, Marco Del Lungo, Pietro Figlioli, Valentino Gallo, Nicholas Presciutti (AN Brescia), Gianmarco Nicosia e Andrea Fondelli (Sport Management), Matteo Aicardi, Francesco Di Fulvio, Oscar Echenique Gonzalo, Guillermo Rios Molina, Vincenzo Renzuto Iodice e Alessandro Velotto (Pro Recco). Staff: commissario tecnico Alessandro Campagna, gli assistenti tecnici Amedeo Pomilio e Goran Volarevic, team manager Alessandro Duspiva, preparatore atletico Alessandro Amato, fisioterapista Luca Mamprin, psicologa Bruna Rossi, videoanalista Giann Fedele.