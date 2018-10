Pallanuoto, A1 2018-2019: i migliori italiani della prima giornata. Subito Francesco Di Fulvio show

Prima giornata per il campionato maschile di pallanuoto di A1: sei i match disputati come di consueto nel sabato pomeriggio, con la sfida tra Ortigia e Lazio rimandata a mercoledì a causa dell’impegno (trionfale) dei siciliani in Euro Cup. Vittorie piuttosto semplici e scontate per le compagini più attese: Pro Recco, AN Brescia e Sport Management partono ovviamente con il piede giusto. Andiamo a rivivere questo primo turno con i migliori italiani in acqua.

Migliori italiani della prima giornata

Francesco Di Fulvio: parte fortissimo la Freccia Azzurra nella prima uscita ufficiale con il proprio club. La Pro Recco non ha nessun problema a superare per 13-4 nel derby ligure il Bogliasco, l’attaccante tricolore ci mette il suo marchio con un poker che lo assesta già al comando della classifica marcatori assieme al compagno di team Dusan Mandic.

Edoardo Di Somma: l’attaccante della Sport Management va a caccia della calottina tricolore, vestita già più volte, ma che manca ancora per quanto riguarda le competizioni internazionali. Nell’anno del Mondiale punta in grande il genovese classe 1996. Tripletta per lui nella sfida vinta dai Mastini per 15-5 sulla Roma Nuoto.

Christian Presciutti: il veterano dell’AN Brescia continua a portare sulle spalle la baracca. Tripletta nel dominante esordio casalingo alla Mompiano sulla Canottieri Napoli: la compagine lombarda andava a caccia di un riscatto dopo un’ultima uscita non eccezionale in Champions League.

Luca Marziali: davvero molto bene il centroboa del Posillipo nel primo incontro vinto in casa per 7-5 sul Catania. Fondamentale il suo apporto da 3 reti: nel momento clou, il terzo quarto, viene fuori dando la spinta decisiva ai campani.

Matteo Spione: è il migliore tra i giovani azzurri in questo primo incontro di campionato. In un match durissimo per la propria Roma, in casa con la Sport Management, sigla una bella doppietta.













Foto: Renzo Brico