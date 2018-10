Ordine d’arrivo F1, GP Stati Uniti 2018: risultato e classifica della gara. Il trionfo di Kimi Raikkonen ad Austin davanti a Verstappen e ad Hamilton. Vettel è quarto con errore

Kimi Raikkonen (Ferrari) spezza un digiuno lungo 5 anni e torna al successo, vincendo il Gran Premio degli Stati Uniti 2018 di Formula Uno dopo una prova letteralmente impeccabile, prendendo il comando della gara sin dal via, e gestendo nel migliore dei modi le sue gomme, fermandosi una sola volta ai box, contro le due di Lewis Hamilton (Mercedes) che si deve accontentare del gradino più basso del podio e rimandare, quindi, i festeggiamenti per il suo quinto titolo iridato che, a questo punto, dovrebbero avvenire in Messico nel prossimo appuntamento. Alle spalle di Kimi Raikkonen si piazza a 1.281 uno strepitoso Max Verstappen (Red Bull) che, dopo essere scattato dalla 18esima casella della griglia, si ferma in una seconda posizione davvero eccezionale. Quarta piazza per Sebastian Vettel (Ferrari) che, ancora una volta, è costretto a mangiarsi le mani. Il tedesco, infatti, va a contatto con Daniel Ricciardo (Red Bull) nel corso del primo giro (l’australiano si fermerà dopo pochi chilometri per un guaio alla sua vettura), e finisce nuovamente in testa-coda, perdendo tantissime posizioni. Senza questo, ennesimo, errore, avrebbe potuto tranquillamente lottare per il successo

ORDINE D’ARRIVO GP STATI UNITI 2018 FORMULA UNO

Pos. N. Pilota Team Distacco Tempo Giri 1 07 K. Raikkonen (B) Ferrari + 0″000 56 2 33 M. Verstappen (S) Red Bull + 0″000 + 1″281 56 3 44 L. Hamilton (B) Mercedes + 0″000 + 2″342 56 4 05 S. Vettel (B) Ferrari + 0″000 + 18″222 56 5 77 V. Bottas (B) Mercedes + 0″000 + 24″744 56 6 27 N. Hulkenberg (B) Renault + 0″000 + 87″210 56 7 55 C. Sainz (B) Renault + 0″000 + 94″994 56 8 31 E. Ocon (B) Force India + 0″000 + 99″288 56 9 20 K. Magnussen (B) Haas + 0″000 + 100″657 56 10 11 S. Perez (B) Force India + 0″000 + 101″080 56 11 28 B. Hartley (B) Toro Rosso + 0″000 + 1 giro 55 12 9 M. Ericsson (S) Sauber + 0″000 + 1 giro 55 13 2 S. Vandoorne (B) McLaren + 0″000 + 1 giro 55 14 10 P. Gasly (U) Toro Rosso + 0″000 + 1 giro 55 15 35 S. Sirotkin (S) Williams + 0″000 + 1 giro 55 16 18 L. Stroll (U) Williams + 0″000 + 2 giri 54













