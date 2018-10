Ora solare 2018, quando cambia? La data per ricordarsi quando spostare indietro l’orologio

Nella notte tra sabato 27 e domenica 28 ottobre bisognerà spostare indietro di un’ora le lancette dell’orologio. Come ogni ultima domenica del mese di ottobre, infatti, entrerà in vigore l’ora solare che resterà in vigore per cinque mesi cioè fino all’ultima domenica del mese di marzo come siamo abituati già da diverso tempo. Questo cambiamento permetterà di avere un’ora di luce in più al mattino (ci si sveglierà dunque con il sole) ma diventerà buio un’ora prima, in pieno stile invernale con le tenebre che calano attorno alle ore 17.00.

QUANDO SI CAMBIA L’ORA? LA DATA ESATTA PER SPOSTARE LE LANCETTE INDIETRO

L’ora solare entrerà in vigore domenica 28 ottobre. Alle ore 03.00 di notte le lancette andranno spostate indietro di un’ora. Per questa notte si dormirà dunque un’ora in più. Il lasso temporale dalle 02.00 alle 03.00 verrà ripetuto per due volte.

QUANDO RITORNA L’ORA LEGALE? LA DATA PRECISA E IL CALENDARIO

L’ora legale tornerà domenica 31 marzo. Quel giorno, alle ore 02.00 di notte, le lancette andranno spostate avanti di un’ora. Si dormirà dunque un’ora in meno.













Foto: shutterstock