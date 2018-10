Olimpiadi Tokyo 2020, l’Italia sigla l’intesa con l’Università di Waseda: a Tokorazawa il campus degli azzurri

La corsa verso le Olimpiadi di Tokyo 2020 è ormai entrata nel vivo, mancano meno di due anni alla rassegna a cinque cerchi e ci si inizia a preparare all’appuntamento più importante dell’intero quadriennio. L’Italia è naturalmente in prima fila e ha siglato degli accordi formali con l’Università di Waseda e la città di Tokorozawa per fare in modo che gli azzurri possano utilizzare le strutture dell’ateneo alla vigilia dei Giochi.

A firmare l’accordo è stata Alessandra Sensini, Vice Presidente del Coni, presso l’Ambasciata Italiana nella capitale nipponica. A fare gli onori di casa è stato l’ambasciatore Giorgio Starace che ha assistito alla firma con il Rettore Kaoru Kamata e col sindaco Masato Fujimoto. L’intesa permetterà alla nostra Nazionale di usufruire dei tanti spazi offerti tra cui un campo di atletica e una piscina olimpionica, una sala coperta multidisciplinare che è funzionale per la scherma e gli sport da combattimento ma ci sarà a disposizione anche una foresteria: insomma l’ambiente perfetto per preparare la marcia di avvicinamento alle Olimpiadi.













stefano.villa@oasport.it

Foto: Ink Drop / Shutterstock.com