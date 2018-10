Olimpiadi Invernali 2026: il CIO ha approvato la candidatura di Milano-Cortina. Le concorrenti saranno Calgary e Stoccolma

Il tanto sospirato “Si” è arrivato. La sessione del Comitato Olimpico Internazionale ha approvato le candidature di Milano-Cortina, Calgary e Stoccolma, come possibili città organizzatrici per i Giochi Olimpici Invernali del 2026. Niente da fare per la turca Erzurum.

E così, con il benestare del presidente del CIO Thomas Bach e la relazione positiva del vice presidente Antonio Samaranch junior, la corsa a Cinque Cerchi può avere inizio. Un percorso che si concluderà nel mese di giugno 2019 a Losanna, dove si terrà l’inaugurazione della nuova sede del Comitato Olimpico Internazionale.

Originariamente l’ultima tappa avrebbe dovuto essere Milano ma, la Carta Olimpica non rende possibile che la sede preposta per la riunione decisiva faccia parte delle città coinvolte. Dando uno sguardo alle rivali, Calgary ha già organizzato in passato i Giochi (1988) e il prossimo 13 novembre è prevista una consultazione per avallare il progetto a Cinque Cerchi. Discorso diverso invece per la città scandinava che fu protagonista più di un secolo fa (1912).













