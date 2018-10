OA Sport vince l’Overtime Festival di Macerata. Miglior sito di sport del 2018

OA Sport ha vinto il premio dell’Overtime Festival di Macerata come miglior sito di sport del 2018. La nostra testata verrà premiata per la sezione “sport individuali” il prossimo 11 ottobre presso l’Aula 6 Spocri dell’Università di Macerata, all’interno del convegno “Web e comunicazione sportiva on-line. Nuovi linguaggi e nuove icone del racconto sportivo”, cui parteciperanno Marino Bartoletti, Angelo Carotenuto (La Repubblica), Daniele Bartocci (Gazzanet), Roberto Monzani (Inter Media and Communication srl). A ritirare il premio per la nostra Redazione sarà il Direttore Federico Militello.

E’ il terzo anno di fila che OA Sport si aggiudica il prestigioso riconoscimento dell’Overtime Festival dopo il 2016 e 2017. Un premio di valore per una testata giornalistica che giorno dopo giorno si prefigge di crescere e conseguire standard di qualità sempre più elevati per venire incontro alle esigenze dei lettori.

Particolarmente soddisfatto il Direttore Federico Militello: “Sono orgoglioso ed anche emozionato, saremo premiati per il terzo anno di fila come miglior sito di sport. E’ il successo di tutti, di una redazione infaticabile che 365 giorni l’anno lavora a testa bassa per garantire una copertura il più completa possibile del panorama sportivo nazionale ed internazionale. Ora guardiamo al biennio che porterà a Tokyo 2020 con obiettivi sempre più affascinanti“.

L’Overtime di Macerata, giunto all’ottava edizione, è il Festival che valorizza il racconto e l’etica sportiva. Le testimonianze della gesta di importanti personaggi saranno al centro della scena grazie ad un parterre de roi e anche a volti meno noti che comunque amano lo sport. Tra i grandi campioni che saranno presenti, ci sarà Beppe Bergomi, che presenterà la sua biografia, Filippo Magnini, protagonista di una intervista verità, Maurizio Damilano, campionissimo della marcia italiana che approfondirà gli aspetti legati allo sport come benessere, Bogdan Tanjević, ex coach della nostra Nazionale e di club rinomati europei di basket, Stefano Garzelli, ex campione di ciclismo, Moreno Torricelli, ex calciatore della Juventus, e Nazareno Rocchetti, ex fisioterapista della Nazionale Italiana di atletica leggera. Non mancheranno rappresentanti del mondo della politica sportiva, come Gianni Petrucci, Presidente della Federazione Italiana Pallacanestro e già a capo del Coni.

Vi saranno poi grandi firme del giornalismo, non soltanto sportivo, come Marino Bartoletti, Angelo Carotenuto, Giorgia Rossi, Furio Zara, Giorgia Cardinaletti, Riccardo Cucchi, Francesco Repice, Stefano Bizzotto, Franco Bragagna, Nicola Calzaretta, Darwin Pastorin, Luisella Costamagna, Stefano Vegliani. In uno degli appuntamenti più attesi dialogheranno Pierluigi Pardo e Giuseppe Cruciani, riproponendo dal vivo il linguaggio pungente de “La Zanzara”. Gran finale poi con Federico Buffa, uno dei maestri del racconto sportivo, che chiuderà con uno storytelling al Teatro della Filarmonica (domenica 14 ottobre alle 18.30), in cui descriverà con il suo inconfondibile stile le grandi imprese sportive.

Non mancheranno le proiezioni e i concorsi sui documentari e cortometraggi sportivi, una vetrina ormai tradizionale per valorizzare i lavori di giovani registi e studenti, premiati il 10 ottobre, nella giornata inaugurale del festival. Inoltre, la sensibilizzazione di temi sul sociale sarà uno dei punti prioritari con la presentazione del libro “Vuoi trasgredire? Non farti” di Giorgia Benusiglio, in collaborazione con Banca Macerata, ProgettoInArea e StammiBene. E poi i progetti in collaborazione con l’Università degli Studi di Macerata culmineranno nei convegni su “sport e valorizzazione territori” e su sport ed inclusione sociale, nonchè sul contest culinario “Gli studenti Unimc ai fornelli, tra internazionalizzazione e rispetto della tradizione”, realizzato in collaborazione con Coop Alleanza 3.0 e Tipicità. Tra questi “Comunicare lo sport attraverso la radio” vedrà protagonisti Marco Ardemagni e Filippo Solibello (Caterpillar AM), Riccardo Cucchi, Francesco Repice (Rai Sport), Dario Ricci (Il Sole 24 Ore-Radio24).