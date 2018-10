Nuoto, Federica Pellegrini torna sui 200 stile libero! La Divina riabbraccia la sua gara al Meeting di Torino

Federica Pellegrini torna a gareggiare sui 200 metri stile libero. La grande notizia viene data dal Coni tramite un tweet che annuncia la presenza della Divina sulle quattro vasche in occasione del Meeting di Torino che si disputerà il 20-21 dicembre presso il Palazzo del Nuoto del capoluogo piemontese. La 30enne ha dunque deciso di cimentarsi nuovamente con la sua distanza prediletta, quella in cui è ancora Campionessa del Mondo e in cui ha conquistato il titolo alle Olimpiadi di Pechino 2018.

La veneta, che nell’ultima stagione si era concentrata esclusivamente sulla velocità, farà nuovamente un salto sugli amati 200 e farà un punto della situazione: la possibilità che torni a pieno regime su questa distanza in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020 sembra davvero molto concreta ma vedremo quali saranno i primi riscontri cronometrici in occasione della gara pre-natalizia, immediatamente successiva ai Mondiali in vasca corta in programma ad Hangzhou (Cina) dall’11 al 16 dicembre. Federica Pellegrini, prima della rassegna iridata, si cimenterà con il Trofeo Nico Sapio (9-10 novembre a Genova) e con i Campionati Italiani (30 novembre – 1° dicembre).

Fede torna al suo grande amore! 🏊‍♀️💙 Al meeting di Torino del 20 e 21 dicembre Federica #Pellegrini sarà in vasca nei "suoi" 200 stile libero! 😍 pic.twitter.com/6gPtXQ6qoK — CONI (@Coninews) October 25, 2018













Foto: shutterstock_1146566663