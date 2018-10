Nuoto, Stefano Morini rivela il programma agonistico dei suoi atleti: Detti e Paltrinieri inizieranno il 28 ottobre a Carpi

La stagione agonistica 2018-2019 del nuoto è ormai alle porte. Le Olimpiadi Giovanili sono state un valido antipasto per l’Italia, viste le 9 medaglie portate a casa dalla nostra spedizione. L’annata vera però deve ancora iniziare. In cima alla lista ci sono i Mondiali di Gwangju in Corea del Sud (12-28 luglio 2019) e prima ancora la rassegna iridata in vasca corta in Cina ad Hangzhou (11-16 dicembre 2018). Appare evidente che i vari gruppi siano già a lavoro per prepararsi al meglio a queste competizioni. Particolare attenzione lo merita il Centro Federale di Ostia dove la truppa di Stefano Morini è pronta ad esibirsi per far bene e dare continuità agli ottimi riscontri passati.

Ebbene Gabriele Detti, tornato abile dopo i tanti problemi alla spalla, Gregorio Paltrinieri, Ilaria Cusinato, Domenico Acerenza e Mattia Zuin inizieranno la loro avventura il 28 ottobre a Carpi. In particolare Greg e il lucano gareggeranno nei 1500 stile libero mentre il livornese sarà all’opera nei 400 sl, distanze nella quale è bronzo olimpico e mondiale. 200 misti invece per Cusinato, motivatissima per confermarsi ad alto livello dopo i due argenti degli Europei a Glasgow (200-400 misti). Zuin sarà in acqua nei 200 sl.

Un programma corposo che Morini ha reso noto attraverso post su Facebook in cui spiccano le presenze di Detti e della veneta il 9 novembre a Genova e di Paltrinieri nell’ultima tappa delle World Series di nuoto di fondo ad Abu Dhabi. Una partecipazione, quest’ultima, che sta a dimostrare quanto il carpigiano voglia fare sul serio per prepararsi al meglio anche nelle acque libere e perseguire l’iter che vorrà portarlo ai Mondiali e poi ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020 in questa specialità.













Foto: Laura Vergani