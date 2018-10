Nuoto, Mondiali vasca corta 2018. Sarah Sjostrom non sarà al via a Hangzhou

Niente Mondiali in vasca corta per Sarah Sjostrom che ha annunciato oggi che non sarà al via della kermesse iridata in programma ad Hangzhou (Cina) dall’11 al 16 dicembre prossimi. Un’assenza pesante che fa il bis con quella di Windsor due anni fa per la campionessa svedese che chiuderà di fatto il suo 2018 con l’ultimo cluster della Coppa del Mondo, manifestazione che la vede protagonista assoluta come nelle ultime stagioni.

Sarah Sjostrom, che detiene le migliori prestazioni mondiali dei 200 stile libero e dei 100 farfalla in vasca corta, ha dichiarato che si concentrerà, dopo la fine della Coppa del Mondo, esclusivamente sui Mondiali in vasca lunga in programma a luglio in Corea del Sud, a Gwangju. Infine, sul profilo instagram, ha annunciato la sua presenza a Energy for Swim, la manifestazione spettacolo in programma il 20 e 21 dicembre a Torino, in chiusura del suo 2018 agonistico.

Sarah Sjostrom, finora, è stata grande protagonista della Coppa del Mondo 2018 con vittorie in tutte le tappe fin qui disputate e si prepara a partecipare alle tre tappe in programma a Pechino, Tokyo e Singapore che chiuderanno la manifestazione itinerante in vasca corta. Con l’addio di Sjostrom al Mondiale la Svezia perde la sua punta di diamante e lascia sul piatto diverse medaglie.