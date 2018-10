Nuoto: il ritorno di Federica Pellegrini nei 200 stile libero. La veneta ha carta bianca dalla FIN e ai Mondiali 2018 in vasca corta…

La notizia è di ieri: Federica Pellegrini torna a cimentarsi nei suoi 200 stile libero dopo la stagione transitoria vissuta nella velocità. Dopo il trionfo di Budapest, la veneta aveva deciso di tirare un po’ il fiato e pensare a cosa fare per il proprio futuro, programmando la preparazione in vista delle Olimpiadi di Tokyo 2020.

E così Federica ci riprova, per esprimere al meglio se stessa e sublimare la sua nuotata. Una ragazza che in quelle quattro vasche ha regalato tante emozioni: diverse sono da ricordare, alcune non altrettanto memorabili. Ma lo sport è come la vita: si sale e si scende e lei, forte delle sue convinzioni e delle proprie idee, non vuol lasciare la piscina come si era paventato alcune settimane fa. Le motivazioni sono intatte e dunque non è neanche da escludere che nei prossimi eventi nazionali ed internazionali, al di là del Meeting di Torino, la campionessa nostrana sia sui blocchetti dei 200 sl.

Secondo alcune indiscrezioni che filtrano nell’ambiente nostrano, l’azzurra ha carta bianca da parte della Federazione Italiana Nuoto, disposta ad assecondare le decisioni della fuoriclasse rispetto alle gare che vorrà affrontare. Pellegrini che sarà al via dei Mondiali in vasca corta (11-16 dicembre) di Hangzhou (Cina) e forse la rivedremo proprio in quell’occasione rivaleggiare contro atlete qualificate nella sua amata distanza. Giusto ricordare che Federica è campionessa iridata in carica, visto che a Windsor (Canada) seppe piegare in un arrivo palpitante la lady di ferro Katinka Hosszu.

Che la nuotatrice tricolore abbia voglia di difendere lo scettro? Vedremo. E’ certo che il nuoto sarà ancora parte del suo percorso nel biennio a Cinque Cerchi e nonostante l’età avanzi, la voglia di divertirsi è sempre la stessa. Quanto ha fatto in passato, le dà la tranquillità di vivere quest’ultimo scorcio di carriera senza l’assillo di dover vincere ad ogni costo in quanto anche una possibile finale olimpica potrebbe essere un grande obiettivo per lei che non ha nulla da dimostrare.













Foto: ANDREA DELBO Shutterstock.com