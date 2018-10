Nuoto, Gregorio Paltrinieri: “Alle Olimpiadi proverò a fare tutto, tra 800 e acque libere. Voto alla stagione? Mi do 7,5”

Gregorio Paltrinieri era uno dei grandi ospiti del Festival dello Sport a Trento, il Campione Olimpico è reduce da un’annata leggermente al di sotto delle aspettative ma sta già lavorando per la prossima stagione che rappresenta un importante crocevia verso le Olimpiadi di Tokyo 2020. Il nuotatore carpigiano, detentore della medaglia d’oro a cinque cerchi sui 1500 metri, vorrà essere assoluto protagonista ai due Mondiali (vasca corta e lunga) che si disputeranno da qui fino alla prossima estate ma avrà già il mirino puntato verso i Giochi nel Sol Levante dove sarà chiamato a difendere il titolo e a rimpinguare ulteriormente il proprio palmares già molto sostanzioso.

L’allievo di Stefano Morini ha fatto un punto della situazione rilasciando delle dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport: “Siamo a inizio stagione e l’allenamento in altura a Livigno è un classico, ora tornerò a Ostia per preparare i Mondiali in vasca corta a dicembre. Un voto alla stagione? Difficile, la prima parte l’ho passata in Australia ed è servita mentre la seconda non è andata come volevo anche a causa dei problemi intestinali, mi do un 7,5 per come ho gestito la situazione con la febbre. Sono contento di aver preso due medaglie ma speravo di fare meglio“.

Gregorio Paltrinieri ha già lo sguardo rivolto verso le Olimpiadi: “A Tokyo hanno aggiunto gli 800 metri, una gara in più che posso fare e sto sperimentando il nuoto in acque libere. A Rio il mio problema era stato quello di avere una sola gara a disposizione, invece questa volta potrei trovarmi con tre gare e questo mi dà carica, proverò a fare tutto“.













Foto: shutterstock_1144071800