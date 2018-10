Nuoto, Coppa del Mondo Pechino 2018: tanta qualità in vasca. Hosszu, Morozov e Romanchuk gli osservati speciali

Il conto alla rovescia sta per finire e la quinta tappa di Coppa del Mondo 2018 di nuoto sta per arrivare. A Pechino (Cina) i grandi interpreti della vasca corta si cimenteranno per ottenere tempi considerevoli ed approcciarsi nel migliore dei modi all’evento clou a conclusione del 2018: i Mondiali di Hangzhou, sempre in Cina, programmati dall’11 al 16 dicembre.

Trattandosi di appuntamento asiatico, i padroni di casa ci terranno per fare bella figura. A Budapest una straordinaria Jianjiahe Wang si era permessa il lusso di realizzare il nuovo primato del mondo dei 400 stile libero e nella tre giorni cinese spetterà all’altra ragazzina terribile, argento mondiale negli 800 sl e bronzo su questa distanza sempre nella Duna Arena, Bingjie Li regalare forti emozioni al pubblico. Ma il livello sarà estremamente alto anche per merito di tanti campioni di livello internazionale.

Osservato speciale Vladimir Morozov. Il russo nella velocità pura dello stile libero e dei misti può fare decisamente bene e sarà tra i protagonisti al pari Michael Andrew, poliedrico atleta americano capace di andar forte in diverse specialità dove le basi velocistiche sono piuttosto spiccate. Nel fondo, invece, spetterà al campione europeo in vasca corta dei 1500 stile libero Mykhailo Romanchuk recitare il ruolo del primattore. Le qualità natatorie dell’ucraino non si discutono e sarà interessante verificare la sua condizione anche nel confronto con i nostri Gabriele Detti e Gregorio Paltrinieri.

E poi, tornando sul versante femminile, grandi nuotatrici come la svedese Sarah Sjoestroem e la magiara Katinka Hosszu sono pronte a fornire riscontri decisamente interessanti nelle gare in cui saranno impegnate al pari della giamaicana Alia Atkinson, straordinaria nella rana e capace di tutto nelle due vasche di questo stile.













Foto: katacarix / Shutterstock.com