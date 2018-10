Nuoto, Coppa del Mondo Budapest 2018: record del mondo di Jianjiahe Wang nei 400 sl, doppiette di Hosszu e Morozov nella prima giornata

Primo giorno di gare nella Coppa del Mondo che fa tappa a Budapest, primi tempi molto più che rilevanti fatti registrare: Jianjiahe Wang va a firmare il record del mondo nei 400 stile libero in vasca corta, fermando il cronometro sul 3’53″97 che cancella, dopo cinque anni, il 3’54″52 di Mireia Belmonte Garcia. Per la cinese, classe 2002, è la conferma di una sempre crescente forza, già mostrata ai Giochi Asiatici 2018 di Giacarta e nel terzo appuntamento di Coppa a Eindhoven. A questo punto, ci si aspetta dalla Wang davvero molto per la rassegna iridata di Hangzhou (11-16 dicembre).

Non è stato questo, però, l’unico risultato di rilievo della giornata: nei 50 stile libero si è rinnovato il duello tra Ranomi Kromowidjojo e Sarah Sjostrom. Quest’occasione è stata buona per l’olandese, che ha toccato la piastra in un brillante 23″23 contro il 23″36 della svedese. Si è registrata anche la vittoria di Yuliya Efimova nei 200 rana: per lei, che ha chiuso in 2’17″88, è doppietta con la connazionale Vitalina Simonova (2’19″43).

C’è anche chi ha avuto il tempo di fare doppietta: parliamo di Vladimir Morozov, che s’è portato a casa sia i 100 misti (sfiorando il suo stesso tempo da primato mondiale di Eindhoven: 50″32 contro 50″26) e poi i 50 stile libero in 20″51, ma parliamo anche di Katinka Hosszu. L’ungherese ha fatto propri i 100 misti in 57″64 e poi si è imposta nella tiratissima gara dei 200 farfalla, in cui ha recuperato dalla terza posizione all’ultima virata per prevalere con 2’03″14, precedendo di 15 centesimi la cinese Yufei Zhang e di 19 l’americana Kelsi Dahlia.