Nuoto: Christian Minotti proclamato allenatore dell’anno. Il tecnico di Simona Quadarella ha la meglio su Stefano Morini e su Antonio Satta

Questa “nomination” l’anno scorso diede adito a tante polemiche con Federica Pellegrini e Gregorio Paltrinieri in prima linea, per sostenere la causa del proprio tecnico. I fuochi d’artificio fuori dalla vasca non ci sono stati stavolta e la proclamazione del premio “Alberto Castagnetti”, dedicato all’allenatore di nuoto dell’anno in Italia e giunto alla quinta edizione, è stata decisamente più tranquilla.

I candidati al successo erano Christian Minotti, riferimento di Simona Quadarella, Stefano Morini, tecnico di Gabriele Detti, del citato Paltrinieri e di Ilaria Cusinato, menzionando alcuni nomi, e Antonio Satta, allenatore del campione europeo dei 100 stile libero a Glasgow Alessandro Miressi. Ebbene, la giuria presieduta da giornalisti del settore, dallo staff federale e da alcuni ex atleti di rilievo internazionale ha incoronato Minotti per l’anno corrente.

Un successo frutto delle eccezionali prestazioni della Quadarella nella piscina della rassegna continentale dove la nuotatrice romana ha saputo imporsi in tre gare: 400, 800 e 1500 stile libero con riscontri cronometrici di rilievo mondiale. E così l’egemonia Morini, se così la vogliamo definire (vittorioso in quattro edizioni consecutive), è stata interrotta. Un attestato di stima importante, dunque, per l’allenatore nativo di Roma che, dopo aver dismesso i panni di nuotatore di ottimo livello nel fondo in vasca, sta dando animo e corpo per costruire un’atleta di grandissima classe che potrebbe regalarci altre soddisfazioni.













Foto: Laura Vergani