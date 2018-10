Next Gen 2018: il montepremi ricchissimo. Quanti soldi guadagnerà il vincitore? Premi alti anche per partecipazione e singole vittorie

Le Next Gen ATP Finals 2018 si disputeranno alla Fiera di Milano dal 6 al 10 novembre: i migliori otto tennisti under 21 si sfideranno nel torneo di fine stagione, i talenti del futuro sono pronti per darsi battaglia nel capoluogo meneghino e per mettersi in mostra nel circuito che conta, tra di loro potrebbero nascondersi i Roger Federer e i Rafael Nadal dei prossimi anni. Si preannuncia grande spettacolo, verranno composti due gironi da quattro giocatori ciascuno e i primi due classificati si sfideranno poi nelle semifinali incrociate.

Talenti in erba che potranno però già mettersi alla prova con un contesto altamente competitivo e dove troveranno un montepremi all’altezza dei migliori tornei dei grandi. Quanti soldi guadagneranno i ragazzi che parteciperanno alle Netx Gen ATP Finals 2018? Il montepremi totale è di 1,3 milioni di dollari (circa 1,14 milioni di euro).

Il vincitore incasserà 235mila dollari (circa 207mila euro) che si trasformeranno in addirittura 407mila dollari (circa 358mila euro) se chiuderà da imbattuto. Il finalista perdente si dovrà accontentare di 130mila dollari (circa 114mila euro), il terzo e quarto posto varranno rispettivamente 78mila e 52mila dollari. Anche soltanto partecipare all’evento assicura 52mila dollari (circa 46mila euro) mentre ogni incontro vinto durante il round robin garantisce 32mila dollari (circa 28mila euro).

MONTEPREMI NEXT GEN ATP FINALS 2018:

Vincitore (imbattuto): 407mila dollari (circa 358mila euro)

Vincitore (non imbattuto): 235mila dollari (circa 207mila euro)

Secondo posto: 130mila dollari (circa 114mila euro)

Terzo posto: 78mila dollari (circa 68mila euro)

Quarto posto: 52mila dollari (circa 46mila euro)

Partecipazione all’evento: 52mila dollari (circa 46mila euro)

Ogni incontro vinto nel round robin: 32mila dollari (circa 28mila euro)













Foto: rena schild shutterstock