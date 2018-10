Next Gen 2018, i tennisti qualificati. Tante star già affermate nel circuito Atp e nuove regole da sperimentare

Dal 6 al 10 Novembre a Milano tornano le Next Gen ATP Finals, il torneo che mette di fronte i migliori under 21 del circuito mondiale. Saranno otto i partecipanti: i primi sette si sono qualificati tramite una classifica cominciata ad inizio anno (Race to Milan), mentre l’ottavo è il tennista italiano che vincerà il torneo di qualificazione e riceverà una wild card dall’organizzazione.

Un torneo che ha confermato la sua formula innovativa. tre set su cinque al meglio dei quattro game (e tie-break sul 3-3), e inoltre no-let sul servizio, killer point sul 40-40, coaching libero, shot clock, warm-up pre-partita ridotto e un solo medical timeout a match.

Proprio come lo scorso anno Alexander Zverev ha vinto la Race, ma il giocatore tedesco non parteciperà al torneo milanese, visto che si è qualificato alle ATP Finals di Londra. Il numero uno, dunque, a Milano sarà il greco Stefanos Tsitsipas, sicuramente il giocatore da battere in queste Next Gen. Il 20enne di Atene è attualmente il numero 16 del mondo ed in questa stagione è stato il primo greco della storia a vincere un titolo ATP (Stoccolma) ed ha raggiunto anche la finale del Masters 1000 a Toronto, perdendo da Rafa Nadal.

Proprio dal Canada arriva il principale rivale di Tsitsipas ed è Denis Shapovalov. Il canadese ha vissuto un anno un po’ altalenante con tante luci ed ombre. Si pensava potesse essere la stagione della definitiva consacrazione per il nordamericano, che non è ancora riuscito a vincere il suo primo titolo ATP della carriera, ma si presenta a Milano comunque come una delle principali stelle della manifestazione.

Della scorsa edizione è presente anche il russo Andrey Rublev, finalista l’anno passato (perse dal coreano Chung), ma il russo ha vissuto un 2018 davvero sottotono e che l’ha visto sprofondare fino alla posizione numero 76 della classifica mondiale. Saranno due gli americani presenti alle Next Gen 2018: Frances Tiafoe, che ha vinto il suo primo torneo a Delray Beach e Taylor Fritz, che ha raggiunto il suo best ranking (n°49).

Ci sono poi due giovani molto interessanti e che si candidano ad un ruolo da outsider di lusso. L’australiano Alex De Minaur, 19 anni, ha vissuto un anno davvero eccezionale, arrivando fino al numero 33 della classifica mondiale e scalando 170 posizioni dal dicembre scorso. Jaume Munar è il primo spagnolo a qualificarsi per le Next Gen ed ora è numero 80 del mondo.

Questo il riepilogo dei qualificati alle Next Gen ATP Finals 2018

1. Alexander Zverev (Ger) 4860 punti (parteciperà alle ATP Finals di Londra)

2. Stefanos Tsitsipas (Gre) 2175

3. Denis Shapovalov (Can) 1450

4. Alex De Minaur (Aus) 1308

5. Frances Tiafoe (Usa) 1055

6. Taylor Fritz (Usa) 974

7. Andrey Rublev (Rus) 760

8. Jaume Munar (Spa) 661

* L’ottavo partecipante sarà un italiano (wild card al vincitore del torneo di qualificazione)













Foto: Shutterstock.com