NBA 2019: Golden State spaventa con un Curry mostruoso, si sbloccano i Lakers, bene Toronto e Bucks

Si sono giocate ben 11 partite nelle nottata NBA e gli spunti non sono mancati. Toronto e Milwaukee proseguono la loro marcia a Est, dove Cleveland sprofonda sempre più (sullo 0-4) mentre ad Ovest Golden State asfalta Washington, si sbloccano i Lakers, e Houston prosegue nel suo inizio difficoltoso di campionato.

GOLDEN STATE WARRIORS (4-1) – WASHINGTON WIZARDS (1-2): 144-122. I Golden State Warriors hanno iniziato questa stagione in missione. Steph Curry piazza 51 punti con un incredibile 11/16 da 3 punti in appena 31 minuti. Kevin Durant ne aggiunge 30, Klay Thompson 19, per un totale di 100 in tre in circa mezzora di partita. Partita che non c’è mai stata. Warriors avanti 46-37 nel primo quarto, chiudono con 80 nel primo tempo e addirittura 115 nei primi tre quarti. Imbattibili e impressionanti. Chi li potrà fermare?

HOUSTON ROCKETS (1-3) – UTAH JAZZ (2-2): 89-100. Houston abbiamo un problema! I Rockets cadono ancora, nella riedizione della semifinale di conference della scorsa stagione con gli Utah Jazz, che passeggiano con 35-5-7 di Donovan Mitchell e 12 e 13 di Rudy Gobert. Houston è solo James Harden (CP3 è ancora squalificato) con 29-5-7 ma l’MVP del 2017 si fa male per un problema al bicipite femorale. Piove sul bagnato in casa Rockets!

PHOENIX SUNS (1-3) – LOS ANGELES LAKERS (1-3): 113-131. Si sbloccano i Lakers di LeBron James. I gialloviola vedono il numero 23 piazzare un match da 19-7-10 con sei giocatori in doppia cifra. Phoenix è Devin Booker e poco altro e lascia 76 punti nel primo tempo ai rivali.

MILWAUKEE BUCKS (4-0) – PHILADELPHIA 76ers (2-3): 123-108. Milwaukee ancora imbattuta con un Giannis Antetokoumpo da record. Il greco piazza una tripla doppia da 32-18-10 ed è il primo giocatore della storia NBA a iniziare l’anno con 4 match da +25 punti e +15 rimbalzi dai tempi di Wilt Chamberlain. Per Philadelphia non basta la tripla doppia di Ben Simmons da 14-13-11 ed i 30 punti e 19 rimbalzi di Joel Embild.

TORONTO RAPTORS (5-0) – MINNESOTA T’WOLVES (105): 112-105. Benvenuti al Kawhi Leonard-show! L’ex Spurs segna 35 punti con 15 su 23 dal campo e dimostra di non essere in gita a Toronto (che sale 5-0 a Est). Per Minnesota non bastano i 23 di Jimmy Butler con altri cinque giocatori in doppia cifra.

ATLANTA HAWKS (2.2) – DALLAS MAVERICKS (2-2): 111-104. Atlanta vince ancora sospinta dal suo rookie Trae Young da 17 punti, ma soprattutto dal rinato Kent Bazemore che scrive 32. Per i Mavs che segnano 42 punti nel primo quarto, ma appena 16 nel secondo, 23 per Wisley Matthews, 21 e 9 per Luka Doncic e 11 e 16 per DeAndre Jordan.

CLEVELAND CAVALIERS (0-4) – BROOKLYN NETS (2-2): 86-102. Sprofondano i Cavs ancora senza successi nel post-LeBron James. Match senza storia con due soli giocatori del quintetto in doppia cifra (Kevin Love e Rodey Hood) e tutto facile per i Nets che infieriscono da 3 punti.

MIAMI HEAT (2-2) – NEW YORK KNICKS (1-4): 110-87. Miami passeggia in casa contro i derelitti Knicks. Match deciso dal parziale di 76-38 tra secondo e terzo quarto.

CHICAGO BULLS (1-3) – CHARLOTTE HORNETS (2-3) 112-110. Stavolta Kemba Walker non fa il fenomeno ed i Bulls centrano la prima vittoria stagionale. Per Chicago ancora una prova maiuscola per Zach LaVine che piazza 32-4-5 e dimostra di volersi prendere per mano la squadra, in attesa del rientro di Lauri Markkanen.

SAN ANTONIO SPURS (2-2) – INDIANA PACERS (3-2): 96-116. Brutta batosta interna per San Antonio che non riesce ad opporsi a Victor Oladipo e compagni, avanti già 62-50 all’intervallo. Marco Belinelli chiude con 16 punti e 2 rimbalzi in 20 minuti.

SACRAMENTO KINGS (2-3) – MEMPHIS GRIZZLIES (2-2): 97-92. Nella sfida tra due squadre che si contenderanno l’ultimo posto ad Ovest vincono i californiani grazie ad un secondo tempo da 53-40. Tra i Grizzlies bene Mike Conley e poco altro.

TUTTI I RISULTATI DELLA NOTTE:

Golden State Warriors vs Washinton Wizards 144-122

Houston Rockets vs Utah Jazz 89-100

Phoenix Suns vs Los Angeles Lakers 113-131

Milwaukee Bucks vs Philadelphia 76ers 123-108

Toronto Raptors vs Minnesota T’wolves 112-105

Atlanta Hawks vs Dallas Mavericks 111-104

Cleveland Caveliers vs Brooklyn Nets 86-102

Miami Heat vs New York Knicks 110-87

Chicago Bulls vs Charlotte Hornets 112-110

San Antonio Spurs vs Indiana Pacers 96-116

Sacramento Kings vs Memphis Grizzlies 97-92

