NBA 2018-2019, i risultati di martedì 16 ottobre. Aprono bene Golden State Warriors e Boston Celtics, battuti Thunder e 76ers

Sono due le partite che hanno aperto la stagione NBA 2018-2019: i Boston Celtics hanno ricevuto i Philadelphia 76ers, mentre i Golden State Warriors, nuovamente protagonisti della cerimonia di consegna degli anelli di campioni NBA, hanno ospitato gli Oklahoma City Thunder.

Nel primo dei due incontri della notte i Celtics hanno chiarito fin da subito che, quest’anno, con loro non si scherza. Lentamente, ma inesorabilmente, gli uomini di Brad Stevens hanno eroso la resistenza dei Sixers, cui non sono bastati i buoni esordi di Ben Simmons (19 punti e 15 rimbalzi) e Joel Embiid (23 e 10), come pure di JJ Redick (16 punti). Boston ha tentato in più occasioni l’allungo decisivo, venendo ogni volta ripresa dagli ospiti, fino al parziale decisivo di fine terzo quarto su cui ha messo la firma Marc Morris (andato alla fine in doppia doppia con 16 punti e 10 rimbalzi). Jayson Tatum (23 punti), Jaylen Brown (12) e Gordon Hayward (10 al rientro) hanno successivamente pensato a chiudere senza grandi pensieri l’incontro.

Hanno rischiato grosso invece i Golden State Warriors, opposti agli Oklahoma City Thunder privi di Russell Westbrook, ancora alle prese con i postumi dell’intervento chirurgico al ginocchio destro. La notte dei campioni NBA è sembrata tranquilla fino al terzo quarto, quando Paul George ha infilato dodici punti nel parziale che ha portato Schröder a firmare la tripla del sorpasso a quota 67-66. Anche quando Golden State è tornata ad acquisire un leggero vantaggio, non è riuscita a concretizzarlo a causa di una notevole sequenza di errori da tre nel finale di partita, non sfruttata a dovere dai Thunder. Curry ha allora preso in mano la situazione sul 97-99, ma alla risposta di Adams sono seguiti i decisivi canestri di Looney e Durant, che hanno chiuso la partita. A livello individuale, per i Thunder da segnalare i 27 punti di George, 17 con 11 rimbalzi di Adams e 21 di Schröder; in casa Warriors, spiccano i cinque uomini in doppia cifra con 32 punti di Stephen Curry e 27 di Kevin Durant, ma anche la doppia doppia di Kevon Looney (10+10) e i tredici rimbalzi di Draymond Green.

Questo il riepilogo dei risultati della notte:

Boston Celtics-Philadelphia 76ers 105-87

Golden State Warriors-Oklahoma City Thunder 108-100













CLICCA QUI PER TUTTE LE NEWS SUL BASKET

federico.rossini@oasport.it

Clicca qui per mettere “Mi piace” alla nostra pagina Facebook

Clicca qui per iscriverti al nostro gruppo

Clicca qui per seguirci su Twitter

Credit: Facebook Stephen Curry