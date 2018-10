MotoGP oggi, GP Giappone 2018: orari e programma delle prove libere. Come vederle in tv in Diretta e differita

Si incomincia! Prende il via ufficialmente il fine settimana del Gran Premio del Giappone 2018 del Motomondiale, quartultimo appuntamento della stagione. Sul tracciato del Sol Levante potremmo assister al primo trionfo iridato, con Marc Marquez ad un passo dal titolo, mentre in Moto3 prosegue il duello tra Jorge Martin e Marco Bezzecchi e nella classe mediana tra Francesco Bagnaia e Miguel Oliveira.

In questo venerdì i piloti saggeranno le condizioni del tracciato ed inizieranno a capire quali saranno le gomme giuste da scegliere su una pista nella quale freni e conduzione di curva fanno sempre la differenza. La prima giornata di prove libere del Gran Premio del Giappone del Motomondiale sarà trasmessa, come consuetudine, da SkySport, tramite i canali SkySport MotoGP (canale 208) e SkySport1 (canale 201). Per chi volesse seguire il venerdì di Motegi tramite smarphone, pc o tablet sarà sufficiente collegarsi a SkyGo (per i soli abbonati). OASport, come ogni altro appuntamento, seguirà con le DIRETTE LIVE scritte i momenti clou della giornata, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Motomondiale.

PROGRAMMA GP GIAPPONE 2018

Venerdì 19 ottobre

ore 2.00-2.40 Prove libere 1 Moto3

ore 2.55-3.40 Prove libere 1 MotoGP

ore 3.55-4.40 Prove libere 1 Moto2

ore 6.10-6.50 Prove libere 2 Moto3

ore 7.05-7.50 Prove libere 2 MotoGP

ore 8.05-8.50 Prove libere 2 Moto2

Repliche MotoGP:

su SkySport1 ore 9.05, 12.15

su SkySport MotoGP ore 9.05, 12.15, 14.00, 19.15, 21.00.

Repliche Moto2:

su SkySport1 ore 10.00, 12.15

su SkySport MotoGP ore 10.00, 15.45, 18.15, 22.45.

Repliche Moto3:

su SkySport MotoGP ore 16.45, 22.00

