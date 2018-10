MotoGP oggi, GP Giappone 2018: a che ora inizia la gara e come vederla in differita e replica. Programma e orari su Sky e TV8

Marc Marquez stapperà lo champagne già a Motegi? Le probabilità sono elevate, dato che il campione del mondo in carica vanta ben 75 punti di vantaggio sul più immediato inseguitore, Andrea Dovizioso, e proverà a chiudere i conti proprio sulla pista della Honda, per festeggiare, letteralmente, in casa. La gara della classe regina prenderà il via alle ore 7.00 italiane (viste le 7 ore di differenza con il Giappone) ma prevederà diverse repliche e sintesi nel corso della giornata, per orari più comodi per le nostre latitudini.

La pole position è nelle mani proprio del romagnolo, che ha saputo precedere di un soffio il redivivo Johann Zarco e Jack Miller, mentre Marc Marquez si è fermato solamente in sesta posizione, alle spalle, anche, di Andrea Iannone e Cal Crutchlow. E le Yamaha? Maverick Vinales e Valentino Rossi devono rincorrere, ancora una volta. Ce la faranno?

Il Gran Premio del Giappone della MotoGP sarà trasmesso, come consuetudine, da SkySport, tramite i canali SkySport MotoGP (canale 208) e SkySport1 (canale 201) ma è prevista una differita anche su TV8 (canale 121 di Sky e 8 del digitale terrestre). Per chi volesse seguire la gara di Motegi tramite smarphone, pc o tablet sarà sufficiente collegarsi a SkyGo (per i soli abbonati). OASport, come ogni altro appuntamento, seguirà con la DIRETTA LIVE scritta la corsa nipponica, per non perdere nemmeno un istante dello spettacolo del Motomondiale.

PROGRAMMA COMPLETO GP GIAPPONE 2018

Domenica 21 ottobre

ore 1.40-2.00 Warm-up Moto3

ore 2.10-2.30 Warm-up Moto2

ore 2.40-3.00 Warm-up MotoGP

ore 4.00 GARA MOTO3

ore 5.20 GARA MOTO2

ore 7.00 GARA MOTOGP

Replica Gara MotoGP

su SkySport1 ore 10.15, 13.00.

su SkySport MotoGP ore 10.15, 14.00, 17.00, 21.00 e 00.00

Replica Gara Moto2

su SkySport MotoGP ore 16.00 e 20.00

Replica Gara Moto3

su SkySport1 ore 9.15

su SkySport MotoGP ore 9.15, 16.30, 18.30

