MotoGP, Jorge Lorenzo: “Voglio correre, venerdì dovrò capire le mie sensazioni sulla moto”

Jorge Lorenzo ha parlato alla vigilia del GP del Giappone del Motomondiale e, come riportato dall’ANSA, ha affermato di voler correre sul circuito nipponico. A Motegi infatti l’iberico ha vinto in tre occasioni e, dopo aver saltato per infortunio il GP della Thailandia, ora vuole rifarsi.

Il pilota infatti ha spiegato: “Sono già passati alcuni giorni da quando ho lasciato Buriram senza poter gareggiare e, anche se ora mi sento meglio dopo essermi allenato e riposato in Thailandia, nelle prime prove di venerdì dovrò capire quali saranno le mie sensazioni sulla moto“.

La voglia di rientrare per lui è tanta, ma le condizioni fisiche sono un punto interrogativo: “Voglio assolutamente correre in Giappone perché Motegi è uno di quei circuiti in cui penso che potremo fare davvero bene, e quindi spero che i postumi degli infortuni al piede e al polso non mi daranno fastidio“.













Foto: Valerio Origo

roberto.santangelo@oasport.it