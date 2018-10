MotoGP: Jorge Lorenzo dovrebbe saltare anche il GP d’Australia. Alvaro Bautista potrebbe sostituirlo

I guai fisici sono più seri del previsto per Jorge Lorenzo. Il pilota spagnolo della Ducati, impegnato nel Mondiale 2018 di MotoGP e caduto ad Aragon (Spagna) e in Thailandia riportando in quest’ultimo caso una frattura al radio sinistro, dovrebbe essere costretto a saltare anche l’appuntamento del prossimo weekend a Phillip Island (Australia).

Il trittico Giappone-Australia-Malesia non consente all’iberico di avere troppo tempo per il recupero e dopo aver saltato il GP a Buriram e di Motegi, anche il weekend australiano non dovrebbe vedere il centauro di Borgo Panigale tra i protagonisti. In principio si era pensato alla sostituzione di Jorge con Michele Pirro, ma il collaudatore della Rossa in quei giorni sarà impegnato in una seduta di test a Valencia per quanto concerne il modello 2019 della Ducati. Parliamo, dunque, di prove molto importanti. A questo punto è spuntato il nome di Alvaro Bautista, pilota dell’Angel Nieto Team che corre con una Rossa privata e l’anno prossimo sarà coinvolto in pista nel progetto Superbike della scuderia italiana. Bautista non si è voluto sbilanciare troppo sull’eventualità ma nelle prossime ore avremo delle conferme, anche in relazione all’ufficialità dell’assenza di Lorenzo.

A questo punto, come dichiarato ai microfoni di motogp.com, l’iberico vorrebbe tornare in sella in Malesia, tra due settimane, e lì valutare le risposte del suo fisico.













Foto: Valerio Origo